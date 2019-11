Wątpliwości w oświadczeniu Mariana Banasia

Wczoraj (dwa miesiące później) Marian Banaś powiedział jednak, że ze Stachowskim - „znaliśmy się od ponad 20 lat” (przy czym odnosił się do roku 2001 r. kiedy to Henryk Stachowski podarował mu swoją kamienicę). A umowę dożywocia podpisał nie w 2007 r. ale w 2001 r.

Nie wyjaśnił jednak, czy wypełnił umowę dożywocia, jaką podpisał ze Stachowskim w kwietniu 2001 r. w zamian za kamienicę - a więc, że „zobowiązuje się zapewnić starszemu panu prawo dożywocia – co polega na przyjęciu go jako domownika, dostarczeniu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału”.

Prezes Banaś nie wytłumaczył, dlaczego dzierżawca posiadający intratną umowę na 4 tys. zł wynajmu 400-metrowej kamienicy w której prowadzi hotel aż na 10 lat (a więc do 2024 r.) podpisuje półtora roku później (w grudniu 2015 r.) wstępną umowę jej kupna (kto wyszedł z taką propozycją, skoro - jak wiemy dziś - Dawid O. nie miał środków na zakup kamienicy?). Banaś wchodzi w tym czasie do nowego rządu PiS Beaty Szydło. Czy jako wiceminister finansów chciał się pozbyć kłopotu?

4. W marcu 2018 r. dzierżawca odstąpił od kupna kamienicy - wyjaśnił Marian Banaś. A w grudniu tego roku przed notariuszem podpisano umowę o „zamknięciu wzajemnych rozliczeń”. Jakie to były „wzajemne rozliczenia”? Czego dotyczyły? Kto zyskał, kto stracił? I znowu pytanie: dlaczego Marian Banaś nie chciał doczekać do 2024 r. umowy dzierżawnej z Dawidem O.? Skąd ta chęć pozbycia się kamienicy?

5. Ogromne wątpliwości budzi tłumaczenie Mariana Banasia dotyczące telefonu jaki wykonał obwieszony złotem Janusz K. (co widzieliśmy na nagraniu „Superwizjera”) siedzący na portierni hotelu w kamienicy.

Nagranie ukrytą kamerą (z 2 września) pokazuje, że Bertold Kittel zadaje pytanie o paragon z wynajmu pokoju na godzinę. To Janusz K. proponuje „telefon do Banasia” - wykonuje go ze swojej komórki. Banaś w Sejmie ponownie tłumaczył, że „nie miał wpływu na to, komu dzierżawca kamienicy udostępnił numer mojego telefonu”. „Gdy zorientowałem się, że rozmawiam z inną osobą niż dzierżawca, przerwałem natychmiast połączenie” - mówi prezes NIK.

Jeśli założymy, że całe zdarzenie jakie zobaczyliśmy w „Superwizjerze” wyglądało tak jak wyglądało, to dlaczego obcy, nieznany prezesowi NIK człowiek dzwoni do niego, nie tylko nie przedstawia się kim jest, ale od razu mówi o problemie (upierdliwym dziennikarzu TVN) a sposób rozmowy wskazuje, że druga strona doskonale musi wiedzieć, kto dzwoni?

Pytanie jest i takie, dlaczego Janusz K. „dzwoni do Banasia” w sytuacji, gdy od dwóch tygodni nie jest on już właścicielem kamienicy, a jest nią spółka JGH?