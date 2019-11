Trzaskowski nie stanie do pojedynku z Dudą. "Nie można pozwolić na komisarza z PiS-u"

Rafał Trzaskowski powiedział w TVN24, że nie będzie startował w wyborach prezydenckich, ponieważ "od wielu miesięcy koncentruje się na Warszawie". - Gdybym ja się zdecydował, żeby w tych wyborach uczestniczyć i potem nawet udałoby mi się je wygrać, no to niestety moje ukochane miasto trafiłoby w ręce komisarza z PiS-u, a na to nie można pozwolić - stwierdził. Mówił, że trudno byłoby mu łączyć prowadzenie kampanii wyborczej z pełnieniem funkcji prezydenta miasta.

Trzaskowski zadeklarował, że chce zrealizować w Warszawie swój program. - Uważam, że to jest niesamowite wyzwanie, które daje mi mnóstwo energii, mnóstwo satysfakcji i chcę to wyzwanie doprowadzić do końca - oświadczył.

Prezydent stolicy wyraził opinię, że wybory prezydenckie musi wygrać opozycja. Jego zdaniem, po stronie opozycji są osoby, które mają szanse na zwycięstwo. - Myślę, że Małgorzata Kidawa-Błońska ma największą szansę przekonać do siebie Polki i Polaków, bo jest osobą o niebywałym doświadczeniu, jest osobą konsyliacyjną, a przede wszystkim ma niebywałą klasę, a teraz na scenie politycznej ta klasa jest naprawdę czymś decydującym - ocenił.