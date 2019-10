Duterte skrócił wizytę w Japonii. Pojechał do neurologa

W ceremonii ślubowania cesarza Naruhito uczestniczyły ok. dwa tysiące osób, a do Pałacu Cesarskiego w Tokio przyjechali dostojnicy z ponad 180 państw. Cesarz, który obecnie nie ma w Japonii władzy politycznej, przyrzekł wypełniać postanowienia konstytucji. Naruhito jest pierwszym władcą Japonii urodzonym po II wojnie światowej. Wstąpił na tron 1 maja po abdykacji swego ojca, cesarza Akihito. Po 1945 r. zasady wstępowania na tron cesarzy w Japonii określa konstytucja, według której władca jest symbolem narodu, a nie, jak w przeszłości, żyjącym bóstwem.

Na uroczystości do Tokio przyjechał m.in. prezydent Filipin Rodrigo Duterte. W zeszłym tygodniu prezydent spadł z motocykla. Efektem upadku był ból biodra i lekkie zadrapania. W Japonii prezydent poruszał się o lasce. Nie wziął udziału w bankiecie organizowanym po intronizacji, lecz wrócił do kraju, by, jak poinformował prezydencki rzecznik Salvador Panelo, udać się do neurologa.

Rzecznik oświadczył, że stan zdrowia Duterte nie powinien niepokoić opinii publicznej, ponieważ Duterte traktuje służbę narodowi priorytetowo.

AFP / Presidential Photographers Division (PPD)