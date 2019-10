Wybory 2019: Zobacz jak głosowali politycy

Agnieszce Pomaskiej z Koalicji Obywatelskiej, w związku z zamieszczeniem jej zdjęcia z lokalu wyborczego niektórzy internauci zarzucili łamanie ciszy wyborczej, ponieważ na pokazanej przez nią karcie można zobaczyć na kogo oddała swój głos w wyborach do Senatu.

?? Zagłosowane! Przypominam, że macie czas do godziny 21. Zdążycie?;-) ??Podajcie dalej! Przypomnijcie pozostałym! pic.twitter.com/ydvao0huqw

Wielu polityków przy okazji zamieszczenie zdjęcia dokumentującego oddanie przez nich głosu w wyborach zachęcało Polaków do tego, by również poszli do urn.