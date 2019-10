Wyborca do posła: Zdejmij turban, będziesz jak Kanadyjczyk

Singh jest pierwszym liderem partii w Kanadzie, który należy do mniejszości etnicznej. Polityk spotkał się z wyborcami w centrum Montrealu, gdy podszedł do niego starszy mężczyzna.

- Wiesz co? Powinieneś zdjąć turban. Będziesz wyglądał jak Kanadyjczyk - powiedział wyborca.

W odpowiedzi polityk stwierdził, że pięknem Kanady jest to, że każdy może wyglądać inaczej.

- W Rzymie robisz to, co robią Rzymianie - kontynuował starszy mężczyzna. Singh dodał w tym momencie, że to jest Kanada i "można tu robić, co się tylko chce".

- W porządku, uważaj na siebie. Mam nadzieję, że wygrasz - zakończył przypadkowy rozmówca.