Banach: Problemem jest ukrywanie pedofilii w Kościele

20 września prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 30 sierpnia tworzącą państwową komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Komisja ma wyjaśniać przypadki nadużyć seksualnych. Do jej zadań będzie też należało identyfikowanie zaniedbań i zaniechań organów państwa, organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną i związaną z kulturą fizyczną, wypoczynkiem i leczeniem, a także samorządów zawodowych, kościołów oraz związków wyznaniowych, w tym kościelnych osób prawnych, oraz osób prywatnych w zakresie wyjaśniania przypadków nadużyć seksualnych. Komisja ma podejmować działania mające na celu pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców nadużyć.

Obywatelski projekt powołania Komisji Prawdy i Zadośćuczynienia

Swoją propozycję powołania komisji ds. walki z pedofilią przygotował także komitet obywatelski. W czwartek projekt ma zostać złożony w Sejmie. Jolanta Banach, koordynatorka prac nad projektem ustawy o powołaniu Komisji Prawdy i Zadośćuczynienia powiedziała w programie #RZECZoPOLITYCE, że projekt obywatelski od rządowego różni się „podstawową sprawą”.

- Projekt obywatelski jest poświęcony eliminacji i przeciwdziałaniu mechanizmom ukrywania pedofilii w Kościele, bo to jest problem – stwierdziła była posłanka, wiceminister gospodarki w rządzie Leszka Millera. Jolanta Banach, w przeszłości pełnomocniczka rządu ds. rodziny i kobiet startuje w wyborach do Sejmu z gdańskiej listy Lewicy. Według niej, nie jest problemem, że organy ścigania są bezradne wobec przypadków nadużyć seksualnych „zdarzających się w różnych sferach, w różnych zawodach”. - Problemem w Polsce jest to, że instytucja, jaką jest Kościół katolicki powoduje mniejszą, słabszą ochronę obywateli przed nadużyciami seksualnymi, ściganiem i rozliczaniem sprawców – oceniła.