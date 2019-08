Prezydent Duda w "Bildzie": Wystawimy rachunek za straty

Prezydent zaznaczył, że sprawą oszacowania strat zajmuje się parlament i to on "wystawi rachunek". Jak dodał, straty poniesione przez Polskę nigdy nie zostały wyrównane. "Pozwólmy jednak na podjęcie decyzji ekspertom. Jestem pewien, że znajdziemy rozwiązanie" - zaznaczył.

Odnosząc się do problemu reparacji wojennych, Duda powiedział, że są one "kwestią odpowiedzialności i moralności. Wojna, o której dziś mówimy, wyrządziła Polsce olbrzymie szkody".

Andrzej Duda powiedział, że Niemcy powinni wykazać więcej zrozumienia dla polskiej reformy wymiaru sprawiedliwości. "Co zrobiłyby Niemcy, gdyby w Trybunale Konstytucyjnym nadal zasiadali wysoko postawieni sędziowie z NRD, którzy dawniej wydawali wyroki na działaczy opozycji? Ci dawni komuniści nie zostali pociągnięci w Polsce do odpowiedzialności. Chcemy to zmienić" - wyjaśnił.