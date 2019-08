Leszek Miller: Dymisja Zbigniewa Ziobry? Natychmiast

Pytany, dlaczego minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro do tej pory nie zwołał konferencji prasowej w sprawie Łukasza Piebiaka, były premier odparł, że "prawdopodobnie nie ustalono jeszcze tzw. przekazu dnia". - Czyli nie ustalono sposobu interpretowania tych faktów, jako że rzecz jest niesłychana - dodał.

- Trudno sobie wyobrazić, że w polskim Ministerstwie Sprawiedliwości istniała, czy może nawet dalej istnieje, grupa, która zajmowała się hejtowaniem wybranych sędziów, którzy bronili wymiaru sprawiedliwości. Skandal jest niesłychany i nie przypadkiem jest to, że wielkie media światowe zaczęły się tą sprawą zajmować - stwierdził europoseł.

Leszek Miller mówił, że o ile pamięta przepisy konstytucji i ustaw, to wiceminister w żadnym urzędzie nie sprawuje samodzielnej pozycji, lecz działa w obszarze wyznaczonym przez ministra i jest przez tego ministra kontrolowany. - Minister ponosi polityczną i prawną odpowiedzialność za funkcjonowanie swojego urzędnika - zaznaczył. - Wydaje się, że jest niepodobieństwem, aby minister Ziobro nie był informowany o tych wydarzeniach - podkreślił.

Pytany, czy gdyby był premierem zdymisjonowałby w tej sytuacji ministra sprawiedliwości, Leszek Miller odparł: - Natychmiast.

- Dlatego, że jeżeli ma być wszczęte postępowanie przez organy prokuratorskie, to przecież minister sprawiedliwości jest jednocześnie Prokuratorem Generalnym, a więc zwierzchnikiem wszystkich prokuratorów. No to jak ma być to? Ma być prowadzone śledztwo przeciwko być może przestępstwu, które miało miejsce w Ministerstwie Sprawiedliwości, i to śledztwo będzie nadzorowane przez ministra sprawiedliwości? - mówił.

- W tej sprawie minister Ziobro jest całkowicie zbędny i dlatego dla przejrzystości sprawy pan premier Mateusz Morawiecki powinien zawiesić albo zdymisjonować ministra sprawiedliwości - powiedział były szef rządu.