Indie: Aresztowania polityków w Kaszmirze. Barykady w stolicy

Od niedzieli w Dżammu i Kaszmirze nie działa telefonia komórkowa i internet, a w mieści Śrinagar, stolicy stanu, zakazano organizowania zgromadzeń publicznych.

W Śrinagarze rozmieszczono tysiące funkcjonariuszy formacji paramilitarnych, zamknięto szkoły, a także ograniczono swobodę poruszania się stawiając barykady między dzielnicami. Mimo to w mieście dochodzi do sporadycznych protestów muzułmańskiej ludności.

W co najmniej 30 miejscach w mieście miało dojść do obrzucenia kamieniami sił porządkowych. Z powodu obrażeń doznanych w wyniku trafienia kamieniem do głównego miejskiego szpitala miało trafić 13 osób.

Mieszkańcy Kaszmiru obawiają się, że odebranie stanowi specjalnego statusu jest wstępem do próby zmiany struktury społecznej w jednym stanie Indii, w którym większość stanowią muzułmanie.

Jak dotąd w stanie zatrzymano ok. 300 polityków i aktywistów, w tym wielu popierających oderwanie Kaszmiru od Indii.

Zatrzymanych miało zostać dwóch byłych ministrów stanu i lokalnych parlamentarzystów, a także dwóch byłych szefów lokalnego rządu.

We wtorek parlament Indii zagłosował za pozbawieniem stanu Dżammu i Kaszmir specjalnego statusu, zwiększając władzę Delhi nad tą prowincją, zamieszkiwaną w większości przez muzułmanów i będącą przedmiotem sporu terytorialnego z Pakistanem.

Dzień wcześniej rząd Indii ogłosił odwołanie zapisu w konstytucji, który gwarantował specjalny status władzom stanu.

We wtorek głównodowodzący armii Pakistanu ostrzegł, że jest ona gotowa podjąć wszelkie możliwe kroki, by walczyć ze zmianami statusu spornej prowincji.

Usunięcie artykułu 370 konstytucji Indii pozwoli osobom pochodzącym spoza stanu kupować w nim nieruchomości, starać się o pracę i stypendia, które wcześniej były zagwarantowane dla mieszkańców stanu. Zdaniem ekspertów może to doprowadzić do zmian w strukturze społecznej jedynego stanu Indii zamieszkiwanego w większości przez muzułmanów.

Relacje między Indiami i Pakistanem są napięte od lutego, kiedy Pakistan miał zestrzelić dwa myśliwce Indii nad Kaszmirem, po tym jak Indie zaatakowały cele w pakistańskim Kaszmirze po zamachu do jakiego doszło na członków indyjskiej formacji paramilitarnej w Dżammu i Kaszmirze.

Indie utrzymywały, że w czasie walki powietrznej zestrzeliły jeden pakistański myśliwiec.

We wtorek Khan oskarżył partię premiera Indii, Narendry Modiego o to, że ta chce "oczyścić Indie z muzułmanów". W środę Pakistan ogłosił, że wstrzymuje handel dwustronny z Indiami.