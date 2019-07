Indie: Chcesz pozwolenie na broń? Sadź drzewa

Dodał, że chętni do uzyskania pozwolenia na broń muszą dołączyć do wniosku zdjęcia potwierdzające, że zasadzili drzewa. Po miesiącu osoby te muszą dostarczyć do urzędu kolejne fotografie, które potwierdzą, że sadzonki są zadbane.

- W szybkim tempie poszerzane są u nas drogi, bardzo wiele drzew jest wycinanych. To była potrzeba chwili - tak komisarz tłumaczył powód wprowadzenia zmian w przepisach.

Podkreślił, że zasadzenie drzew nie gwarantuje uzyskania pozwolenia na broń, lecz jedynie stanowi impuls do "rozważenia" rozpatrzenia wniosku przez urzędników.

Przepisy wydano 5 czerwca, teraz - na skutek skarg od ubiegających się o pozwolenia - sprawą zajęły się lokalne media.

Gaind poinformował, że od ogłoszenia nowego prawa wpłynęło do niego co najmniej sto wniosków z dołączonymi fotografiami sadzonek.

Według spisu ludności z 2011 r., dystrykt Firozpur ma ponad dwa miliony mieszkańców.