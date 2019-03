Boni o swoim miejscu na liście: Nie obraziłem się

Michał Boni odniósł się do tego, jak wcześniej zareagował na przyznanie mu niskiego miejsca na liście wyborczej. - Być może była to nadmiernie emocjonalna reakcja, ale proszę dać mi prawo do tego - powiedział w TOK FM.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna w piątek zaprezentował fragment list wyborczych do Parlamentu Europejskiego. Eurodeputowany Michał Boni dostał dopiero piąte miejsce na liście warszawskiej. Na Twitterze opublikował wpis, w którym zasugerował, że może złożyć rezygnację z kandydowania do Parlamentu Europejskiego. „Chcę startować do Parlamentu Europejskiego i robić dobrze to, co robiłem. Ale muszę mieć jakąś szansę. Nie dano mi jej. Polska musi wygrać. A ja będę Jej służył w każdy możliwy sposób! Platformo, może do zobaczenia… – napisał.

Chce startowac @KEuropejska i robic dobrze, to co robilem. Ale musze miec jakas szanse.Nie dano mi jej. Polska musi wygrac????????????????A ja bede Jej sluzyl w kazdy mozliwy sposob! Platformo, moze do zobaczenia... — Michał Boni (@MichalBoni) 15 marca 2019

Poniżej dalsza część artykułu

W rozmowie z TOK FM Michał Boni wyjaśnił, że „nigdy nie było mowy o rozstaniu”. - Trochę było zamieszania, zaskoczenie jeśli chodzi o układ na liście. Otrzymałem bardzo szybko tyle głosów od obywateli, od różnych środowisk, od tych, którzy walczą o demokrację i praworządność w Polsce, od kół Platformy Obywatelskiej... Że nieważne, które miejsce, że ważne, żeby startować, żeby być razem, żeby pokazać, że Koalicja Obywatelska wygrywa, że jesteśmy za Europą. To na mnie mocno podziałało - powiedział. Boni odniósł się także do tego, że Paweł Kowal, w reakcji na jego wpis zaproponował mu swoje czwarte miejsce na liście. - Mogę startować z każdego, jeśli taka będzie wola - podkreślił.

Polityk przeprosił również za „niejednoznaczność” swojego wpisu na Twitterze. - Moment zawahania i napięcia może brać się z tego, że w polskich mediach nie ma wiele przestrzeni, żeby pokazać, co się robi na arenie europejskiej. Najważniejsze jednak jest nazbierać jak najwięcej głosów z każdego miejsca - zaznaczył i dodał, że nie obraził się za takie miejsce na liście. - Powiedziałem, że mam swoje zadania do zrealizowania nadal i chcę służyć w realizowaniu tych zadań. Ponownie przyznaję się do błędu: być może była to nadmiernie emocjonalna reakcja, ale proszę dać mi prawo do tego. Została skorygowana przez głosy obywateli i to też pokazuje siłę demokracji - powiedział Boni w TOK FM.