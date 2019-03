Marek Jakubiak dołącza do Konfederacji Korwin-Mikkego, Brauna, Liroya i Narodowców

Marek Jakubiak ogłosił w Sejmie, że dołącza do Konfederacji, którą tworzą narodowcy, Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun i Piotr Liroy-Marzec.

Na początku grudnia Ruch Narodowy i partia Wolność utworzyły "eurosceptyczną" koalicję w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Do koalicji przystąpili później Grzegorz Braun, Piotr Liroy-Marzec i Kaja Godek.

Wielu moich przyjaciół przestanie się do mnie odzywać za to, że wchodzę w koalicję z Ruchem Narodowym, ale biorę to na klatę - mówił Liroy-Marzec w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Do Konfederacji dołączył dziś kolejny były polityk Kukiz'15. - Głównym celem jest wolna, niezależna, silna i bogata Polska. To jest cel, dla którego wszyscy mądrze myślący Polacy powinni przystąpić - mówił w Sejmie Marek Jakubiak.