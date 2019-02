Rosja: Pierwszy Su-57 z seryjnej produkcji już w tym roku

Anna Zvereva [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Flickr

Pierwszy myśliwiec piątej generacji z seryjnej produkcji, Suchoj Su-57 trafi do rosyjskich sił powietrznych jeszcze w 2019 roku - zapowiedział Aleksander Pekarsz, zastępca dyrektora generalnego firmy Suchoj.

Pekarsz kieruje oddziałem firmy w Komsomolsku nad Amurem na rosyjskim Dalekim Wschodzie, gdzie produkowane są samoloty Su-57.

- Jeśli mówimy o programie Su-57, jesteśmy dziś na etapie produkcji pierwszych egzemplarzy seryjnych. W 2018 roku zakończyliśmy produkcję i dostawę partii prototypowych maszyn, które obecnie przechodzą testy. Obecnie dwa samoloty w procesie produkcyjnym, z terminem na dostarczenie pierwszego samolotu w 2019 roku i drugiego w 2020 roku - powiedział zastępca dyrektora Suchoja, cytowany przez TASS.

- Jestem przekonany, że poradzimy sobie z tym zadaniem, a pierwszy seryjnie wyprodukowany samolot zostanie dostarczony w tym roku - dodał. Jak zaznacza TASS, ten sam termin podało źródło agencji związane z rosyjskim przemysłem lotniczym.

Su-57 jest wielozadaniowym myśliwcem piątej generacji, zaprojektowanym do niszczenia wszystkich rodzajów celów powietrznych, a także do walki z celami naziemnymi i morskimi. Maszyna po raz pierwszy wzbiła się w powietrze 29 stycznia 2010 roku. W porównaniu do swoich poprzedników, Su-57 łączy w sobie funkcje samolotu szturmowego i myśliwca, a jednocześnie wykorzystuje materiały kompozytowe i innowacyjne technologie - donosi rosyjska agencja prasowa.

Samolot ma być uzbrojony m.in. w pociski hipersoniczne. Myśliwiec piątej generacji został pomyślnie przetestowany w warunkach bojowych w Syrii - czytamy w depeszy TASS.