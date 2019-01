Prof. Radosław Zenderowski: Macedonia jest też w Grecji, Bułgarii i Serbii

Prof. Radosław Zenderowski, politolog z UKSW w Warszawie

Grecki parlament głosował w nocy uznanie nowej nazwy Macedonii – Republika Macedonii Północnej. Spór o tę nazwę trwa od 1991 roku. Dlaczego tak długo nie udało się go rozwiązać?

Nazwa państwa to właściwie jedynie czubek góry lodowej. Jeśli przeanalizujemy ten spór głębiej, okaże się, że tak naprawdę chodzi o prawa do spuścizny historycznej, którą ta nazwa symbolizuje. A za tym dodatkowo idzie spór o roszczenia terytorialne.

O jakich roszczeniach terytorialnych mowa?

Historyczna Macedonia leży w kilku państwach. Dzisiejsza Republika Macedonii to Macedonia Wardarska. W Grecji mamy Macedonię Egejską, w Bułgarii – Macedonię Piryńską. Również w Serbii jest niewielki ośrodek, który leżał w historycznych granicach Macedonii. Zatem Macedonia z kategorii regionalnej staje się na naszych oczach kategorią etnokulturową. Ale to nie jest wyjątkowa sytuacja, bo w ten sposób powstawały przecież nowoczesne narody, które poprzez mity założycielskie czy pamięć zbiorową usamodzielniały się politycznie.

Ale Macedonia spiera się nie tylko z Grecją.

Swoje roszczenia wysuwa też Bułgaria, która do dziś uważa, że nie istnieje taki twór jak naród macedoński. Według Bułgarów Słowianie macedońscy to w zasadzie naród bułgarski, tylko mieszkający w innym regionie. To dzieje się na podobnej zasadzie do Ślązaków, których w Polsce uważa się za kategorię regionalną. Tak samo z perspektywy Sofii Macedończycy są częścią wielkiego narodu bułgarskiego.

Na Bałkanach to chyba sytuacja dość typowa...

Wytyczenie granic politycznych na Bałkanach, które są wyjątkowo przemieszane etnicznie, jest właściwie niemożliwe. To fundamentalny problem tego regionu. I dlatego wciąż żywa jest kwestia kosowska. Są też spory etniczno- -kulturowe w Bośni i Hercegowinie. Na Bałkanach najważniejszym pytaniem jest, czy dany spór jest żywy, czy wciąż tylko potencjalny...