Przewodniczący odwołują wtorkowe posiedzenia komisji

Ze względu na wczorajszy atak nożownika na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza odwołane zostało jutrzejsze posiedzenie komisji śledczej ds. VAT oraz rozprawa komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji.

„Podjąłem decyzję o odwołaniu jutrzejszego posiedzenia komisji śledczej ds. VAT. Przesłuchanie byłego ministra finansów Mateusza Szczurka odbędzie się w innym terminie” - poinformował na Twitterze Marcin Horała, poseł PiS, przewodniczący Komisji Śledczej ds. VAT.

Jak informuje Polskie Radio, zaplanowaną na jutro rozprawę, podczas której zeznania mieli złożyć Robert N., Marzena K. oraz Janusz P. odwołała także komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji.

Do ataku na Pawła Adamowicza doszło na scenie zorganizowanej na Targu Węglowym w Gdańsku, tuż po godzinie 20.00 podczas „Światełka do nieba”. Napastnik wbiegł wówczas na scenę i kilkakrotnie ugodził Adamowicza nożem. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Prezydent był reanimowany i został przewieziony do szpitala. Operacja ratowania życia trwała pięć godzin - poinformowali w poniedziałek ok. 2.30 lekarze. "Pacjent żyje, ale jego stan jest bardzo ciężki" - poinformowano później. Na konferencji z udziałem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, która odbyła się o godzinie 12.30, poinformowano, że stan zdrowia Adamowicza nadal jest ciężki. Prezydent Gdańska nie jest obecnie przytomny - wynika z informacji przekazanej przez lekarzy. Prezydent Adamowicz nie oddycha samodzielnie, aparatura wspiera pracę jego serca i płuc.