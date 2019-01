Adam Bielan: Kaczyński dostaje pogróżki, a chciano pozbawić go ochrony

- Ja chcę żebyśmy przypomnieli całą tę dyskusję, tę nagonkę na ochronę ważnych polityków w kraju. Przypomnę jak część mediów, cały czas atakowała PiS za zapewnienie ochrony Jarosławowi Kaczyńskiemu, który, regularnie dostaje pogróżki - mówił w #RZECZoPOLITYCE wicemarszałek Senatu Adam Bielan.

Jacek Nizinkiewicz: Dzień dobry, Jacek Nizinkiewicz, #RZECZoPOLITYCE, moim i państwa gościem jest pan Adam Bielan, wicemarszałek Senatu, wiceprezes Porozumienia, senator PiS. Dzień dobry panie marszałku.

Adam Bielan: Witam szczęśliwego ojca.

Dziękuję, dziękuję. Musimy przejść do tematów mniej wesołych. Paweł Adamowicz zmarł, prezydent Gdańska. Smutna, tragiczna wiadomość. To zabójstwo Pawła Adamowicza to był mord polityczny?

To było zabójstwo polityka, który oczywiście występował publicznie. Natomiast w Polsce za mord polityczny uważa się jednak zabójstwo na tle politycznym, kiedy intencje są czysto polityczne. W tym wypadku mamy do czynienia, wszystko na to wskazuje, z osobą, no, chorą psychicznie, mającą bardzo poważne zaburzenia, karaną już wcześniej za akty kryminalne, za napady z bronią w ręku. Więc… te motywy będą oczywiście w tej chwili bardzo gruntownie, szczegółowo analizowane przez prokuraturę i przez policję, natomiast byłbym ostrożny, żeby wpisywać to co się wydarzyło, tę tragedię, która wydarzyła się w Gdańsku w konflikt, spór polityczny, który i tak mamy na dość wysokim, emocjonalnym poziomie w naszym kraju.

Ale człowiek, który wyszedł na scenę i zamordował Pawła Adamowicza, po tym jak to zrobił, mówił, że Platforma Obywatelska go zamknęła w więzieniu, on przez nią był torturowany bodajże, takie słowa padły. Wymienił konkretne ugrupowanie polityczne, przez które on cierpiał.

No tak, ale choćby te słowa wskazują na brak, bym powiedział, poczytalności…

Biegli jeszcze nie sprawdzili czy on był poczytalny, czy nie był poczytalny.

…ugrupowaniem, które domaga się zaostrzenia kar, zaostrzenia Kodeksu karnego, jest od lat PiS i obóz prawicy. Więc jeżeli ktoś twierdzi, że to Platforma go surowo ukarała, a obecne rządy potraktowałyby go łagodniej to, mówiąc delikatnie, traci kontakt z rzeczywistością.

Czyli według pana to nie był mord polityczny. Ale pamiętam, że była sytuacja równie tragiczna, kiedy został zamordowany pracownik biura PiS, pan Marek Rosiak, przez niejakiego pana Cybę, no i wtedy, ten pan, Cyba, był niepoczytalny, ale wtedy mówiliście, że to było jednak zabójstwo na tle politycznym.

Pan Cyba był członkiem PO…

Wtedy, kiedy tego dokonał, już nie był.

…ale wcześniej był zaangażowany politycznie. Nic nie wskazuje na to, żeby ten człowiek był kiedykolwiek działaczem politycznym...

Ale pan Cyba również był niepoczytalny. Chociaż w tym przypadku (Stefana W., zabójcy prezydenta Adamowicza – red.) jeszcze nie wiemy czy był…

…i krzyczał (Cyba – red.), że chce zabić Jarosława Kaczyńskiego. Zabił nie tylko pana… ś.p. pana Marka Rosiaka, ale też ranił, ciężko ranił innego pracownika tego biura. Ja chcę żebyśmy przypomnieli sobie przy tej okazji, całą tę dyskusję, tę nagonkę na ochronę ważnych polityków w kraju. Przypomnę jak media, część mediów, cały czas atakowała PiS za zapewnienie ochrony Jarosławowi Kaczyńskiemu, który, no, regularnie dostaje pogróżki, o czym wszyscy wiemy…

Ale muszę przypomnieć w tym miejscu, że minister Mariusz Błaszczak, wtedy szef MSWiA, odebrał ochronę byłym prezydentom poza granicami Polski, co też odbiło się dużym echem i też wskazywano na to, że to może wpłynąć na bezpieczeństwo byłego prezydenta Wałęsy, Kwaśniewskiego, czy Bronisława Komorowskiego.

Tak, ale prezydenci mają ochronę na terenie Polski, najpierw zapewnioną przez BOR, teraz Służbę Ochrony Państwa. Natomiast przypomnę jaką presję stosowano na to, żeby Jarosław Kaczyński takiej ochrony nie miał, mimo że widzieliśmy wszyscy, co się wydarzyło w Łodzi, wiedzieliśmy o zabójstwie pana Rosiaka i pan Cyba krzyczał, że chce… że jego prawdziwym celem był Jarosław Kaczyński. Więc wszyscy powinniśmy się zastanowić w tej chwili jak wygląda ochrona czołowych polityków w kraju…

Ona powinna być wzmocniona? Ona powinna być wzmocniona ta ochrona czołowych polityków w Polsce?

Na pewno w tej chwili powinna być wzmocniona przez jakiś czas, bo wszyscy znawcy tematu przyznają, że tego rodzaju tragedia, tego rodzaju zabójstwo, może sprowokować inne osoby niepoczytalne, do jakiś agresywnych zachowań, więc w najbliższym czasie… Ale to na pewno nasze służby specjalne zdają sobie z tego sprawę, nad tą kwestią czuwają.

Były już przypadki gróźb wobec innych prezydentów, innych miast. Te osoby, które groziły w mediach społecznościowych prezydentom Wrocławia, Poznania, m.in. one zostały zatrzymane. Pan uważa, że np. pan prezydent Trzaskowski, czy prezydent Krakowa powinni mieć ochronę, ochronę służb BOR-u, byłego BOR-u, SOP-u.

Policja w tej sprawie działa bardzo szybko, stanowczo, dziękuję panu ministrowi Brudzińskiemu, aresztowano już osoby, które groziły tym politykom, są poszukiwane kolejne osoby. Tak jest w przypadku pana prezydenta Radomia również. Policja, która zna sprawę, decyduje czy i jaką ochronę przyznać w takim wypadku.

Jak śmierć Pawła Adamowicza może zmienić polską politykę? Jak może na nią wpłynąć? Może może ją uzdrowić w jakimś stopniu?

Chciałbym, żeby obniżyła temperaturę emocji, żeby obniżyła temperaturę sporu pomiędzy politykami. No ale pamiętajmy, że mieliśmy wydarzenia równie wstrząsające emocjonalnie dla całego narodu: katastrofę smoleńską…

Śmierć Jana Pawła II

…śmierć Jana Pawła II, zabójstwo pana Rosiaka. No i później po… Prędzej czy później sytuacja wracała do normy.

Więc nie ma pan tych złudzeń, że sytuacja wróci do normy i ta polaryzacja polityczna będzie taka jaka była. Tym bardziej przed trzema kampaniami.

Chciałbym wierzyć, że będzie mniej źle. Że będzie lepiej.

Ale rozum panu podpowiada…?

Zobaczymy. To jest oczywiście rok wyborów. W trakcie kampanii wyborczych te emocje są jeszcze wyższe niż między wyborami, więc zobaczymy jak będą zachowywać się politycy, jakiego języka będą używać. Myślę, że każdy powinien zacząć od siebie.

