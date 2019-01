Rosja: W 2019 roku przetestujemy 200 nowych rodzajów broni

Boevaya mashina [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Około 200 nowych rodzajów broni zostanie przetestowanych w 2019 roku na terenie poligonu Kapustin Jar, znajdującego się w północno-zachodniej części Obwodu astrachańskiego na południu Rosji - zapowiedziało tamtejsze ministerstwo obrony.

"W 2019 roku planujemy przetestowanie około 200 nowych rodzajów broni, co jest liczbą proporcjonalną do danych z 2018 roku i połowy 2017 roku" - stwierdziło rosyjskie Ministerstwo Obrony we wtorkowym oświadczeniu.

Według resortu, liczba testów przeprowadzonych na terenie rakietowego poligonu wojskowego Kapustin Jar ciągle wzrasta. "W związku z podjęciem kroków, mających na celu wdrożenie państwowego programu zbrojeń, zakres testowanych broni wzrośnie w ciągu dwóch najbliższych lat" - podkreśliło ministerstwo.

Według komunikatu, poprawa ochrony obiektów wojskowych i testowanie broni, począwszy od sprzętu wywiadowczego po precyzyjne systemy kierowania bronią, będzie jednym z najważniejszych priorytetów ministerstwa. W planach resortu jest też rozwój samych metod testowania zaawansowanej broni i sprzętu wojskowego.

We wtorek rosyjski MON podał także, że w 2019 roku oddziały rakietowe rosyjskich sił naziemnych zostaną w pełni wyposażone w systemy rakietowe Iskander-M. Zdolne są one do trafienia w cel z odległości 500 km, a zdaniem Rosjan "system jest w stanie wymanewrować wszelkie zabezpieczenia przeciwlotnicze".