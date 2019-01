Prezydent Meksyku zarabia mniej od swojej żony

Nowy prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador opublikował oświadczenie majątkowe, z którego wynika, iż po tym, jak Obrador podjął decyzję o obniżeniu prezydenckiej pensji do 65 tys. dolarów rocznie, obecnie więcej od głowy państwa zarabia jego żona (ok. 72 tys. dolarów rocznie) - informuje AP.

Obrador, który zaraz po dojściu do władzy obniżył swoje wynagrodzenie do ok. 65 tys. dolarów, jak wynika z oświadczenia majątkowego ma ok. 23 tys. dolarów oszczędności.

Poniżej dalsza część artykułu

Żona prezydenta, Beatriz Gutierrez - pisarka i nauczycielka akademicka - zarabia rocznie ok. 72 tys. dolarów, trzy razy więcej oszczędności niż mąż i posiada warte 250 tys. dolarów nieruchomości. Tymczasem Obrador, który był właścicielem niewielkiego domu odziedziczonego po rodzicach, przepisał go swoim czterem synom.

- Nigdy nie byłem zainteresowany pieniędzmi, walczę dla ideałów - powiedział Obrador, który twierdzi, że nigdy nie miał karty kredytowej.

Prezydent zapowiedział, że członkowie jego administracji również podadzą informacje o swoim majątku.

Obrador, zwolennik maksymy, że "rząd nie może być bogaty, jeśli ludzie są biedni", wprowadził też zasadę, że żaden urzędnik sektora publicznego nie może zarabiać więcej niż on. Według prezydenta zasada ta jest zapisana w artykule 127 konstytucji Meksyku.

Jednak meksykański bank centralny skierował w tej sprawie pytanie do Sądu Najwyższego w sprawie zgodności takiej polityki płacowej z konstytucją w przypadku Banku Meksyku, który jest niezależny od władzy wykonawczej i autonomiczny.

Konstytucja Meksyku głosi, że osoby wykonujące "techniczną" lub "specjalistyczną" pracę, mogą zarabiać o 50 proc. więcej niż prezydent - podaje AP.