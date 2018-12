Jakubiak o prawicy: Stajnia pełna ogierów, liderzy, samce alfa

Były poseł Kukiz’15, Marek Jakubiak, stwierdził w rozmowie z RMF FM, że „na prawicy mamy do czynienia ze stajnią pełną ogierów".

W rozmowie z RMF FM Marek Jakubiak został zapytany o to, jak czuje się w roli człowieka, który „politycznie morduje Pawła Kukiza”. Polityk powiedział, że to „bardzo ciężkie oskarżenie”. - Jestem zaskoczony, moje szczęście buduje fakt, że na spotkaniach z członkami Federacji Rzeczpospolitej na pytanie, kto jest byłym kukizowcem tylko kilka osób podnosi rękę. Cała reszta to nowy elektorat, przede wszystkim przedsiębiorcy - zaznaczył.

Jakubiak powiedział także, że „na prawicy mamy do czynienia ze stajnią pełną ogierów”. - To są sami liderzy. Samce alfa. Ciężko jest mówić o tym, że da się ich przy jednym stole posadzić i uznać, że jeden jest najważniejszy, a inni mniej ważni - zaznaczył.

Polityk zapytany został również o to, czy zgadza się ze słowami prezydenta Andrzeja Dudy, który stwierdził, że „bezkarna elita sędziowska otwarcie narusza prawo i konstytucję”. - Jest pewien układ społeczny i trzecia władza jest na utrzymaniu obywateli - powiedział w RMF FM Jakubiak. - Dostają gigantyczne pensje, nie płacą ZUS, nie płacą podatków, mają zapewnione emerytury, pod jednym warunkiem: że nie biorą udziału w życiu politycznym, tylko zajmują się rozstrzyganiem kto ma rację. Sądy nie są bezstronne - dodał.