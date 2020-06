Zakaz lotów międzynarodowych przedłużony

To kolejne przedłużenie zakazu lotów międzynarodowych. Ostatnie wynikało z rozporządzenia z 21 maja i miało obowiązywać do soboty 6 czerwca. Natomiast od 1 czerwca przywracany jest krajowy pasażerski ruch lotniczy. LOT lata już z Warszawy do Gdańska, Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz z Krakowa do Gdańska.