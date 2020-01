Brexit: co z leczeniem Polaków w Wlk. Brytanii od 1 lutego 2020 r.

Wielka Brytania opuści Unię Europejską 31 stycznia 2020 r. na podstawie umowy wyjścia. Rozpocznie się wtedy okres przejściowy, który potrwa do końca roku 2020, o ile nie zostanie przedłużony. W tym czasie, tj. do 31 grudnia 2020 roku, obowiązywać będą te same przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, czyli rozporządzenia: nr 883/2004, nr 987/2009 i nr 859/2003.

Poniżej dalsza część artykułu