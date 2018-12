Nowe prawo 2019: jakie nowe podatki

Ustawodawca przyzwyczaił nas od kilku lat do drobnych korekt i prawdziwych rewolucji w prawie podatkowym.

I w tym roku jest podobnie. To już ostatni dzwonek, aby przygotować się do zmian przewidzianych w 2019 roku. Nowe przepisy nie tylko trzeba poznać, ale nauczyć się je stosować. Z tym niestety, ze względu na brak wielu regulacji oraz interpretacyjnej linii, bywa różnie. A zmian jest sporo.

Szykuje się m.in. niższy CIT dla małych i nowych spółek (9 proc.), ale trzeba uważać na haczyk. Inaczej firmy łatwo mogą stracić prawo do preferencji. W nadchodzącym roku wchodzi także w życie danina solidarnościowa, czyli specjalny podatek dla bogatych (4 proc. daniny powyżej 1 mln zł dochodu). Warto się dowiedzieć, jakie dochody obejmuje, a jakie są z niego wyłączone. Będzie też kontrowersyjny podatek od wyprowadzki, tzw. exit tax, który niesie z sobą ryzyko dużych obciążeń dla przedsiębiorców.

Na rewolucję muszą się przygotować posiadacze kryptowalut, zmieniają się bowiem zasady ich rozliczania. Nowości podatkowe nie ominą też użytkowników firmowych samochodów oraz leasingobiorców.

Osobną kwestią są nowe uregulowania dotyczące ulg, m.in. ulgi mieszkaniowej. Te z kolei są pozytywne: łatwiej będzie uniknąć podatku przy sprzedaży domu lub mieszkania. Nowością jest też ulga dla innowatorów.

Sporo tych zapowiedzi, warto zatem sięgnąć do ostatniego w tym roku raportu prawnego „Rzeczpospolitej", aby dowiedzieć się więcej. Zapraszam do lektury i do zobaczenia w nowym roku. Niech będzie dla Państwa podatkowo udany.