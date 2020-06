PIT od sprzedaży mieszkania: fiskus nie przywróci ulgi w czasie epidemii

Zła wiadomość dla podatników, którzy do końca 2020 r. powinni spełnić wszystkie warunki niezbędne do skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Krajowa Administracja Skarbowa wyjaśniła w najnowszej interpretacji (nr 0113-KDIPT2-2.4011.228.2020.2.AKU), że przewidziane w tarczy antykryzysowej zawieszenie terminów dotyczy tylko terminów procesowych. Zaś terminy dotyczące ulgi mieszkaniowej (na nabycie własności nowej nieruchomości) to terminy materialne, które nie podlegają przywróceniu. Ten, kto się spóźni, traci prawo do ulgi, nawet jeśli przyczyna leży po stronie dewelopera.

