Smog: ulga w PIT na nowy kocioł i jego instalację

Osoba, która zamontuje w domu ekologiczne ogrzewanie, odliczy od dochodu część wydatków.

Wiadomo już, jakie zakupy uprawniają do nowej podatkowej ulgi przysługującej tym, którzy włączą się do walki ze smogiem. Szczegóły są w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju określającym rodzaje materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Przepisy wprowadzające nową ulgę obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Wynika z nich, że właściciel (lub współwłaściciel) jednorodzinnego budynku mieszkalnego może odliczyć od swojego dochodu wydatki poniesione na termomodernizację. Wykazuje się je w zeznaniu składanym za rok, w którym zostały poniesione. Inwestycja musi być zakończona w ciągu trzech kolejnych lat. Termin ten liczy się od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Ulga ma też swój limit – 53 tys. zł.

Jakie zakupy uprawniają do odliczenia? Różnego rodzaju materiałów budowlanych i urządzeń wykorzystywanych przy modernizacji ogrzewania. Może to być kocioł gazowy lub olejowy wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin. Także przyłącze do sieci, pompa ciepła, kolektor słoneczny czy ogniwo fotowoltaiczne.

Odliczymy też wydatki na usługi, również te przygotowujące inwestycję, np. wykonanie audytu energetycznego, analizy termograficznej, dokumentacji projektowej czy ekspertyzy ornitologicznej. Ulga przysługuje też na docieplenie płyt balkonowych i fundamentów oraz wymianę okien, drzwi, bram garażowych. Rozporządzenie wymienia również montaż poszczególnych elementów instalacji, a także uruchomienie, regulację oraz analizę spalin.

Wydatki muszą być udokumentowane. Potrzebne są faktury wystawione przez podatnika VAT (który nie korzysta ze zwolnienia).

Jeśli kwota przysługującej ulgi jest wyższa niż dochód z danego roku, można ją przenieść na następne lata. I odliczać przez sześć lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek).

Ulga nie przysługuje, jeśli koszty wymiany ogrzewania zostały inwestorowi oddane, np. ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jeśli zwrot nastąpił już po roku, w którym skorzystał z preferencji, musi doliczyć do bieżącego dochodu kwoty, jakie wcześniej odliczył.

Z ulgi skorzystają też ci, którzy rozpoczęli inwestycję przed 1 stycznia 2019 r. Odliczą jednak tylko wydatki poniesione od tego dnia.

Preferencja przysługuje nie tylko tym, którzy rozliczają się na podstawie ustawy o PIT, ale także ryczałtowcom.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. Dz.Ust z 2018 r. poz. 2489.