Małomiasteczkowy hokej materiały prasowe

Kamil Brzózka

Miasto niedźwiedzia" to wyprodukowany przez HBO szwedzki serial na podstawie książki Fredrika Backmana. Po tragicznej śmierci najmłodszego dziecka Peter Andersson, były hokeista, wraca wraz z rodziną z Kanady do rodzinnego miasta. Obejmuje posadę trenera podupadającej drużyny hokejowej Björnstadt. Inny wynik niż zwycięstwo w nadchodzącym turnieju oznacza wycofanie się sponsora i konieczność zamknięcia znajdującej się w opłakanym stanie hali. Pierwszą decyzją trenera-ratownika jest postawienie na młodzież, wśród której prym wiedzie Kevin Erdahl, syn hokeisty (doskonale zagranego przez Tobiasa Zilliacusa), z którym w czasach zawodniczych obecny trener popadł w trwający przez lata konflikt. Na dodatek córka Petera obdarza gwiazdora drużyny zupełnie innymi uczuciami niż on jego ojca.