Bracia Dardenne w głowie terrorysty

Po ostatnim ataku w Londynie oglądam nagrodzonego w Cannes „Młodego Ahmeda", film Jeana-Pierre'a i Luca Dardenne o korzeniach terroryzmu. Po plecach przechodzą dreszcze.

Jean-Pierre i Luc Dardenne czują puls współczesności. Przyglądając się swoim bohaterom, zwykle bardzo skromnym, diagnozują kondycję zachodnich społeczeństw i choroby współczesności. Portretują ludzi, których nędza spycha na margines, emigrantów próbujących odnaleźć się w obcej im rzeczywistości. Pokazują chciwość, samotność, ale też potrzebę solidarności, poczucia własnej godności. Pozwalają mówić tym, których głosu zwykle nikt wysłuchać nie chce. A w „Młodym Ahmedzie" dotknęli najtrudniejszego problemu dzisiejszego czasu – terroryzmu. I zrobili to w swoim wielkim stylu.





Poprawczak przed zabójstwem Zawsze staraliśmy się opowiadać historie mocno osadzone w rzeczywistości i rejestrować to, co nas boli – mówią mi zgodnie. – Po atakach terrorystycznych, zwłaszcza tych blisko nas, we Francji i w Belgii, powiedzieliśmy sobie, że powinniśmy się z tym dramatem skonfrontować. W ostatnich dekadach powstało wiele filmów o terroryzmie. Od fikcyjnego kina akcji, gdzie bohaterscy policjanci i agenci ratowali ludzi przed zagładą, poprzez obrazy sensacyjne, jak choćby „Air Force One", aż do realistycznych relacji jak genialny „Lot 93" Paula Greengrassa. Były opowieści o nienawiści prowadzącej do zbrodni, filmy o ofiarach, ale i o tych, którzy potem zostają ze swoim bólem i bolesnymi pytaniami bez odpowiedzi. A czasem też z poczuciem bezradności i chęcią zemsty jak „W ułamku sekundy" Fatiha Akina. „Młody Ahmed" to film najskromniejszy z możliwych. A przecież fascynujący. – Spotkaliśmy kiedyś dwunastoletniego muzułmanina, który sprawiał wrażenie religijnego fanatyka. Był potwornie zacietrzewiony. Zastanawialiśmy się, czy można do niego jakoś dotrzeć, przezwyciężyć jego radykalizm. Czy on mógłby uwolnić się od nienawiści i ideologii, którą wpoił mu imam – od tworzenia podziałów, od klasyfikowania, co jest „czyste", a co „nieczyste" – mówi mi Jean-Pierre Dardenne. – Próbowaliśmy to zjawisko zrozumieć. Przecież wielu terrorystów, którzy dokonują zamachów, zabijają ludzi, wjeżdżając w nich ciężarówkami czy atakując nożami w publicznych miejscach, mieszka od lat albo wręcz urodziło się w demokratycznych społeczeństwach. Nie interesowała nas historia przeszkolonych facetów z kałasznikowami. Uczyniliśmy bohaterem filmu małego Belga Ahmeda, żeby opowiedzieć o zwyczajnym chłopaku ze zwyczajnej rodziny, żyjącym w zwyczajnym bloku, na zwyczajnym osiedlu, w zwyczajnym mieście. Tylko że ten chłopak przestał samodzielnie myśleć. Jest pod nieprawdopodobnym wpływem imama. – Chcieliśmy zrobić coś, czego jeszcze nie było – dodaje Luc Dardenne. – Wejść do głowy potencjalnego terrorysty. Pokazać, jak wielką siłą jest religia stanowiąca w naszym społeczeństwie niezależną, poważną wartość. Może ona spełniać pozytywną rolę, wprowadzając w nasze życie spokój i poczucie solidarności. Ale może też starać się zawładnąć umysłami ludzi, zachęcać do fanatyzmu. I wtedy zdarza się, że wszystko inne – rodzinne więzi, nauczyciele, kultura, życie codzienne – przestaje się liczyć. Nie chcieliśmy tu zresztą oskarżać islamu. Fanatyzm rodzi się w różnych religiach. Icchaak Rabin został zamordowany przez ortodoksyjnego Żyda nacjonalistę. Chrześcijanie byli gnębieni, ale potem oni sami „nawracali" i wybijali innowierców. Próbowaliśmy poprzez tego belgijskiego nastolatka pojąć, skąd się bierze i jak działa radykalizm. Ahmed ma 13–14 lat. Trudny wiek: już nie dziecko, jeszcze nie mężczyzna. Z matką i rodzeństwem mieszka w małym belgijskim miasteczku, wtopiony w muzułmańską społeczność. W jego życiu wcześnie zabrakło ojca, więc szuka męskiego wsparcia poza domem. Dostaje się pod wpływ imama, który wszczepia mu religijny fanatyzm. Ahmed zaczyna dzielić świat na „czysty" i „nieczysty". Nieczysta może być matka pijąca kieliszek wina, siostra ubierająca się „jak dziwka". A przede wszystkim nauczycielka, która nie dość, że ma żydowskiego narzeczonego, to jeszcze organizuje klub, gdzie po szkolnych zajęciach można poznawać wersety Koranu w piosenkach, przy muzyce. To według imama świętokradztwo, część zachodniego planu sekularyzacji i osłabienia islamu. A przecież kuzyn Ahmeda, który został dżihadystą, nawoływał: „Walcz jak Allah z tymi, którzy walczą z tobą, i zabijaj ich gdziekolwiek są". „Koran mówi, że możemy żyć w zgodzie z innymi religiami" – tłumaczy nauczycielka. „Nie, Koran mówi, że Żydzi i chrześcijanie to nasi wrogowie" – odpowiada Ahmed. W imię Allaha chce zabić swoją „nieczystą" nauczycielkę. Precyzyjnie przygotowuje się do zbrodni. Nie przestaje się modlić, prosząc Allaha o pomoc w zabijaniu. Nie rezygnuje nawet wtedy, gdy po pierwszej nieudanej próbie trafia do poprawczaka. Tam niedostępny nóż zastępuje wyostrzoną końcówką szczoteczki do zębów. Bracia Dardenne pokazują, jak trudno jest dotrzeć do zindoktrynowanego chłopaka ludziom, którzy wyciągają do niego rękę: zrozpaczonej, przeżywającej tragedię matce, rodzeństwu, wychowawcom, prawnikom, nawet podkochującej się w Ahmedzie dziewczynie. Jak groźny jest fanatyzm oddzielający człowieka od świata, pozbawiający empatii i możliwości samodzielnego myślenia. – Nasz Ahmed musiał być bardzo młody – tłumaczy Luc Dardenne. – Inaczej musielibyśmy opowiedzieć także o wszelkich uwarunkowaniach społecznych. Poza tym trzynastolatka mogliśmy skonfrontować z tym, co dla niego było nieodgadnione i nierealne – groźbą własnej śmierci. Zobaczyć, jak zareaguje na poczucie nadchodzącego kresu. I zapewniam, gdyby miał 18 lat, film miałby inny koniec.

Robotnicza dzielnica Za reżyserię „Młodego Ahmeda" bracia Dardenne dostali nagrodę w Cannes. Belgijscy bracia na tym najważniejszym festiwalu świata mają niemal abonament. Wcześniej wywieźli już stąd nagrodę za scenariusz „Milczenia Lorny", Grand Prix Jury za „Chłopca na rowerze", nagrodę aktorską dla Oliviera Gourmeta za kreację w „Synu", no i dwie Złote Palmy – za „Rosettę" i „Dziecko". – Staramy się o tym nie myśleć – mówią zgodnie. – Francois Truffaut mawiał, że „artyści znacznie lepiej potrafią znieść porażkę niż sukces". Sukces albo rozleniwia, albo poraża. Jednym wydaje się, że czego się dotkną, zamieni się w złoto. Inni boją się, że następny film będzie gorszy. Próbujemy nie poddawać się ani zbytniej pewności siebie, ani strachowi. Jean-Pierre ma 68 lat, Luc jest o trzy lata młodszy. Wyrośli w belgijskim Liege. Tutaj zresztą i w oddalonym o kilkanaście minut drogi Seraign osadzają akcje swoich filmów. Ich ojciec był robotnikiem, matka zajmowała się domem. Mieli także dwie siostry. Jedna jest dzisiaj scenografką teatralną, druga – pielęgniarką. Z dzieciństwa Jean-Pierre i Luc zapamiętali strajki, które często wybuchały w przemysłowym mieście, i opowieści o wojnie. To przecież były lata 50., wojenne wspomnienia wciąż żyły w ludziach. Choć w domu nie było biednie, bracia dorabiali sobie, pracując w cegielni. Ale plany na przyszłość mieli inne. Luc studiował filozofię, Jean-Pierre był w szkole teatralnej. Tam właśnie spotkał pisarza i reżysera Armanda Gattiego. Pod wpływem rozmów z nim obaj przez kilka miesięcy odkładali każdy grosz, po czym kupili wideokamerę i zaczęli kręcić portrety ludzi. – Pracowaliśmy w robotniczych dzielnicach – opowiada Jean-Pierre. – Nie było tam miejsc, gdzie można by się spotkać i pogadać, więc więzy między ludźmi były dość wątłe. Dlatego pokusiliśmy się o pewien eksperyment. Nagrywaliśmy opowieści różnych osób, po czym w weekendy puszczaliśmy je na małym ekranie rozwieszonym na ścianie w kawiarni albo w kościele. Tak mieszkańcy dzielnicy poznawali się wzajemnie. Zajmowaliśmy się tym przez kilka lat. To była fantastyczna lekcja życia. Przydała nam się, gdy zaczęliśmy pisać scenariusze do naszych fabuł. W tym pewnie tkwi tajemnica filmów braci Dardenne. Ich fabularny debiut „Falsch" nosił echa wojennych opowieści z dzieciństwa, był filmem o wojennej martyrologii żydowskiej rodziny. Ale potem kolejne krytycy określali już mianem kina społecznego. – Gdyby ich akcja toczyła się w kręgach burżuazji, recenzenci pewnie by je nazwali dramatami psychologicznymi, a że zwykle pokazujemy przedmieścia lub dzielnice robotnicze, to piszą: kino społeczne. Tyle że nas nie interesuje walka z systemem. Portretujemy ludzi. Często samotnych, bezradnych, z trudem usiłujących wypłynąć na powierzchnię życia. Ale oni są dla nas ważni. Śledzenie ich losów wydaje nam się ciekawsze od rejestrowania gniewu i szukania winnych – mówi Jean-Pierre Dardenne, a Luc mu przytakuje.

Twarz jest najciekawsza W czasach, gdy kino pełne jest fajerwerków technicznych, oni niezmiennie proponują filmy skromne, realizowane niemal paradokumentalną metodą. – To nie jest żaden program ani świadomy wybór drogi – komentuje Jean-Pierre. – Robimy to, co potrafimy najlepiej. Interesuje nas rzeczywistość bez dekoracji i ozdób. Zawsze podobały nam się obrazy Maurice'a Pialata, Krzysztofa Kieślowskiego. To są nasi mistrzowie. Dlatego od początku postanowiliśmy, że sami piszemy scenariusze, sami wybieramy plenery, najczęściej dobrze nam znane. Pracujemy z ekipą złożoną z przyjaciół i nie zatrudniamy gwiazd. I absolutnie nie korzystamy z technicznych nowinek. Nie mamy nic przeciwko efektom specjalnym, ale nas to prostu nie interesuje. Twarz człowieka wydaje nam się ciekawsza niż tysiące cudów, jakie można wydusić z komputera. Swoich bohaterów wyławiają z tłumu, w ich oczach potrafią dostrzec ból, rozpacz, nadzieję. Dlatego, choć na pierwszy rzut oka są to twarze bardzo zwyczajne, kryją wielkie dramaty. Tytułowa bohaterka „Rosetty" ma 17 lat i żyje razem z matką alkoholiczką w skrajnej nędzy, na podmiejskim kempingu. Rozpaczliwie walczy o przetrwanie. O pracę, dzięki której mogłaby wydostać się z dna. Chcąc ją utrzymać, posuwa się do czynu amoralnego: zdradza człowieka, który jej w życiu pomógł. W podobnej sytuacji jest zwolniona z roboty matka dwojga dzieci z „Dwóch dni, jednej nocy". Kierownictwo firmy może jej cofnąć wymówienie pod warunkiem, że inni pracownicy zrezygnują z premii w wysokości tysiąca euro. Głosowanie, tajne, ma się odbyć w poniedziałek rano. A jest sobota. Kobieta ma więc dwa dni, by prosić kolegów o zrzeczenie się premii. Pukanie do drzwi ich domów jest dla niej upokorzeniem. Sandra czasem spotyka się z agresją, czasem z rozpaczliwymi tłumaczeniami tych, dla których premia oznacza zapłacenie rocznych rachunków za elektryczność czy opłacenie czesnego dzieci w szkołach. Ale czasem poznaje ludzką solidarność. Są i inne twarze kina dwóch Belgów. To oblicza ludzi, których życie zmusiło do zmierzenia się z poważnymi dylematami moralnymi. Prosty stolarz z „Syna" jest ojcem usiłującym wybaczyć mordercy swojego syna i zapełnić pustkę, jaka powstała w jego życiu. Chłopak z „Dziecka" – drobny złodziejaszek, który zostaje ojcem, sprzedaje niemowlaka do adopcji. „To kupa forsy, a pomyślałem, że będziemy mieli następne" – mówi swojej 18-letniej dziewczynie, a gdy ona przeżywa wstrząs i nieprzytomna trafia do szpitala, chłopak postanawia synka odzyskać. Oddaje pieniądze, tylko że nic już nie jest proste. A jak dramatyczny jest portret dziecka z „Chłopca z rowerem" – oddanego przez ojca do sierocińca, chorego na brak miłości, nieufnego, nieumiejącego uwierzyć, że dla kogoś może być ważne. Bracia Dardenne wyławiają też z tłumu twarze „innych", przyglądają się życiu emigrantów. Nielegalnych uciekinierów z Afryki, bezwzględnie wykorzystywanych przez przedsiębiorcę budowlanego, portretowali już w „Obietnicy". Po latach bohaterką ich „Milczenia Lorny" stała się emigrantka wydana przez mafię za mąż za Belga narkomana. Według umowy po uzyskaniu przez nią obywatelstwa miała się rozwieść i poślubić Albańczyka, który słono mafii zapłacił. Ale mafiosi postanowili sprawę rozwiązać szybciej i jej męża zabić. Na to Lorna już zgodzić się nie może. I jeszcze jedna twarz z kina Belgów: młoda lekarka, która pewnego dnia, słysząc dzwonek, nie otwiera drzwi. Wkrótce okazuje się, że dobijająca się do niej czarnoskóra imigrantka nie potrzebowała opieki medycznej. Ona przed czymś uciekała, jej ciało znaleziono na ulicy. Gdyby Jenny wtedy wpuściła ją do domu, do tragedii by nie doszło. Trawiona wyrzutami sumienia lekarka na własną rękę próbuje dociec, kim była przestraszona dziewczyna. Po to choćby, by zawiadomić jej rodzinę, być może czekającą na powrót córki, siostry. – Dzisiaj coraz większe rzesze ludzi opuszczają swoje rodzinne kraje, by na zachodzie Europy szukać lepszego losu. A tu nierzadko skazani są na gehennę i upokorzenia – mówią reżyserzy.