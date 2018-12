Relacje Polska – USA. Poszerzyć pole manewru

Nam zależy na Stanach Zjednoczonych znacznie bardziej niż Stanom Zjednoczonym na nas. Rozumiejąc, że wzajemne relacje nigdy nie będą równoważne, warto starać się o to, by były w miarę partnerskie. Takimi jednak się nie staną, jeśli my sami nie zaczniemy zachowywać się w sposób poważny.

List ambasador Stanów Zjednoczonych Georgette Mosbacher do premiera Mateusza Morawieckiego wywołał skandal w relacjach polsko-amerykańskich. Tak powinien zaczynać się tekst opisujący słynną już sprawę. Niestety, byłoby to jednak zdanie nieprawdziwe. Skandalu poza Polską bowiem nie było. W Stanach Zjednoczonych o sprawie niemal nikt nie słyszał, przy czym dziwić musi nie to, że nikt o niej nie słyszał, ale to, że w Polsce wielu zakładało, że sprawa zostanie w Waszyngtonie dostrzeżona. Dwa czołowe amerykańskie dzienniki, czyli „Washington Post" i „New York Times", podały co prawda informacje o sprawie, ale wyłącznie przedrukowując depeszę agencji Associated Press z Warszawy. Jeśli nas to dziwi, to mamy kłopot z realistycznym postrzeganiem relacji polsko-amerykańskich.

Dysproporcja potencjału pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi jest tak ogromna, że z punktu widzenia Waszyngtonu Warszawa, wbrew temu, w co czasem chcemy wierzyć, jest partnerem, j...