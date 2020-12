Jan Maciejewski: Na dzień świętej Łucji

Coś jeszcze się tam zaczęło. Wykonany został gest, którego nigdy tak naprawdę nie potrafiono sobie wyobrazić, a przecież próby trwały bez końca. Maryja obejmująca Jezusa chwilę po narodzeniu – to w tym momencie zaczęła się sztuka nowej ery. Ambicja każdego artysty, żeby zamknąć niewyobrażalne w czymś możliwie najbardziej czytelnym i zrozumiałym, przetłumaczyć szaloną myśl na język banału i codzienności. Rozświetlić świat blaskiem tajemnicy, ale zrobić to od środka, w miejscu, gdzie wszystko wydawało się dotąd znane i przewidywalne.

Historię moralności zapisały przypowieści, dzieje zbawienia – Kalwaria. A dla losów sztuki dobrą nowiną stało się samo narodzenie. I gest matki wobec noworodka, który nastąpił chwilę później. Najtrudniejsze stało się najprostszym; wszystko, co jeszcze przed momentem przekraczało wyobraźnię, zmieściło się w geście najbardziej naturalnym z możliwych. To było jak wyzwanie rzucone każdemu, kto brał pędzel do ręki, niezależnie od tego, w jakiego wierzył Boga, czy w ogóle wierzył w cokolwiek poza swoim powołaniem. Ustalona została jakaś nowa możliwość, szalony stosunek treści do prostoty, abstrakcji i naturalności. Wschodnie ikony i zachodnia iluzja, symbole i impresje – technika i temat nie miały znaczenia, liczyło się tylko światło. Czy uda się nachylić płótno pod odpowiednim kątem, odbić któryś z promieni święcących nad Betlejem. Dlatego tak mistyczne, do tego stopnia, że aż okupione szaleństwem i niezrozumieniem, jest malarstwo van Gogha. Kształt i kolor to tylko pretekst, liczy się g...

