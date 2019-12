Jan Henrik Swahn: Nie mogłem znaleźć numeru Olgi Tokarczuk

Niech nie zwiedzie nikogo ten Nobel. Był czas, że chodziłem z książkami Olgi po szwedzkich dużych wydawnictwach z pytaniem, czy są zainteresowane kolejnymi, i zazwyczaj słyszałem: „Niestety, mamy już jednego polskiego pisarza, pisarkę" - mówi Jan Henrik Swahn, pisarz i tłumacz, przełożył na szwedzki sześć powieści Olgi Tokarczuk.

Plus Minus: Był pan 10 października przed drzwiami Akademii Szwedzkiej, kiedy padło nazwisko Olgi Tokarczuk?

Byłem i to nie pierwszy raz. Poszedłem tam już w 2016 r. To był rok, kiedy pomyślałem, że Olga może mieć szansę. Nobla zdobył tymczasem Bob Dylan. I o ile go lubię, to tamten werdykt był dla mnie niezrozumiały. Dlaczego on? Facet, który zdobył wszystkie nagrody świata, ma pieniądze, sławę. Byłem rozczarowany i postanowiłem, że nigdy tam więcej nie pójdę. Jednak zmieniłem zdanie i znowu w tym roku postanowiłem się tam zjawić.

Kiedy szykowałem się do wyjścia i brałem prysznic, nagle usłyszałem dzwonek telefonu. Spieszyłem się, bo była już 12.40. Niech dzwoni, pomyślałem. Ale tak stałem pod prysznicem, a telefon dzwonił i dzwonił. W końcu odebrałem, a to okazuje się, że dzwoni Akademia Szwedzka. „Czy ma pan może numer telefonu do Olgi Tokarczuk?".

Naprawdę nie mieli?

Najgorsze było to, że ja też nie mogłem znaleźć do niej nu...

