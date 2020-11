Gerald Knaus: Macron podważa Schengen, bo walczy o reelekcję

Umowa z Schengen przetrwa pandemię, fale nielegalnej imigracji, ataki populistycznych polityków, bo przynosi zbyt duże korzyści – mówi Jędrzejowi Bieleckiemu autor porozumienia między Niemcami i Turcją, które rozwiązało kryzys migracyjny w 2015 r., oraz założyciel think tanku European Stability Initiative (ESI) - mówi Gerald Knaus, politolog.

Plus Minus: Emmanuel Macron uważa, że strefa Schengen jest u progu dezintegracji. Jego zdaniem w obecnym kształcie nie zapewnia ochrony przed islamskimi terrorystami, a do tego została podziurawiona z powodu przywrócenia kontroli granicznych po uderzeniu wirusa. Jeszcze jedna ofiara pandemii?

To bardzo francuski sposób stawiania sprawy. Już w 1995 r., tuż przed wejściem w życie umowy z Schengen i otwarciem granic między Francją, Niemcami i krajami Beneluksu, w Paryżu prześcigano się w ostrzeżeniach, że to zbyt ryzykowna umowa. Dlatego zresztą Francuzi przystąpili do niej z kilkumiesięcznym opóźnieniem. A od tego czasu właściwie nie było momentu, w którym część francuskich polityków nie stawiałoby tego porozumienia pod znakiem zapytania. Zrobił to choćby prezydent Nicolas Sarkozy, gdy w 2011 r. kilkuset tunezyjskich imigrantów przedostało się przez francuską granicę z Włoch. Ale mimo to strefa Schengen nie tylko przetrwała te wszystkie kryzysy, ale bardzo się rozwinęła: dziś o...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Black Weekend: Tylko teraz roczny dostęp do rp.pl 50% taniej Dostęp do treści rp.pl

nie zawiera: E-wydanie Rzeczpospolitej

nie zawiera: Aplikacji na smartfon i tablet KUP TERAZ