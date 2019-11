Jacek Wilk: Paweł Kukiz potrafił miesiącami hamletyzował

Kukiz'15 był zaprzeczeniem tego, co Paweł Kukiz głosił w polityce. Zamiast oddolności i demokracji było ręczne sterowanie. Zamiast postulatów programowych było kunktatorstwo oraz niepoważne traktowanie ludzi i struktur. Paweł zbudował formację wodzowską i odizolowaną od zaplecza społecznego - mówi Jacek Wilk, członek Konfederacji, były poseł Kukiz'15.

Plus Minus: Upodobał pan sobie małe, niszowe partie prawicowe, nieodgrywające większej roli na scenie politycznej. Jest w tym jakiś sens?

Nie jestem w polityce dla kariery, tylko z powodu określonych zasad i ideałów. Od liceum moje poglądy były konserwatywno-liberalne, zatem dużego wyboru na scenie politycznej nie miałem. W grę wchodziły tylko ugrupowania Janusza Korwin-Mikkego: Unia Polityki Realnej, Kongres Nowej Prawicy, potem partia KORWiN. Inne partie miały w swoich programach elementy konserwatywno-liberalne, ale szybko je porzucały, bo chodziło im jedynie o przyciągnięcie elektoratu. W Polsce grupa wyborców o poglądach konserwatywno-liberalnych wcale nie jest mała. Rzecz w tym, że czołowy przedstawiciel tego nurtu w polityce, czyli Janusz Korwin-Mikke, uchodzi za osobę kontrowersyjną, co odpycha część naszych sympatyków. Ale ponieważ to Korwin-Mikke jest najbardziej wyrazistą postacią naszego obozu, to musimy nauczyć się z tym żyć.









Pan...

