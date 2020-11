Ewa Czaczkowska. Potrzeba nam polskiego Franciszka AFP

Kto odbuduje nasz Kościół w Polsce? – to pytanie towarzyszy mi od kilku dni nieustannie. Trzęsienie ziemi dopiero się zaczęło. Trzech biskupów odwołanych i ukaranych, a sprawy kilku kolejnych w toku, zapewne w większości przypadków zakończą się tym samym. Można powiedzieć: nareszcie. Po niemal 20 latach różnych dokumentów Watykanu i polskiego Episkopatu (sic!), dekretów w sprawie walki z pedofilią – przez część naszych pasterzy latami ignorowanych – skuteczny w Polsce okazał się dopiero dekret papieża Franciszka z 2019 r. Nakazywał on wszczynanie postępowania wobec każdego duchownego oskarżonego o pedofilię czy jej tuszowanie w sprawach wnoszonych przez świeckich oraz duchownych. Jakoś mnie nie dziwi, że te sprawy łączą się z innymi, a kara dla kard. Gulbinowicza to po części konsekwencja niedokończonej w Kościele lustracji.