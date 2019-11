Szczęście w zwartym szyku materiały prasowe

Filip Springer pojechał do Danii, kraju czterystu wysp, by szukać tajemniczego Jante, miejsca będącego symbolem całego kraju. Chodzi o 11 zasad określających duński styl życia, czyli prawo Jante, które „jest jednym z najczęściej wymienianych elementów nie tylko duńskiej, ale w ogóle skandynawskiej kultury". Pojawiło się na kartach pewnej powieści, by później stać się kulturowym wzorcem.