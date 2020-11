Kościół w służbie wolności AdobeStock

Tomasz Niemirowski

W teorii Kościół promuje wychowanie do wolności, ale w praktyce nie można wychowywać do wolności, nie dając wolności, a więc władzy i odpowiedzialności. Do wolności i aktywności natomiast wychowuje się poprzez zlecanie zadań i okazywanie zaufania. I właśnie brak zaufania do świeckich i powierzania im ważnych zadań jest jedną z przyczyn ich bierności.