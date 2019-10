James Norton. Obywatel Jones to film o strachu, terrorze i propagandzie

W czasach manipulacji informacjami, mediów społecznościowych, które z równym entuzjazmem przyznają laurki, ?co niszczą ludzi hejtem, mówienie prawdy wymaga niekiedy ogromnej odwagi – opowiada Barbarze Hollender James Norton, brytyjski aktor, ?odtwórca głównej roli w filmie „Obywatel Jones".

Plus Minus: Gareth Jones. Znał pan to nazwisko, zanim dostał pan scenariusz filmu Agnieszki Holland?

Szczerze? Nic o nim nie wiedziałem. Podobnie jak większość moich znajomych, jak pewnie większość moich rodaków. Uczyłem się historii XX-wiecznej Europy w dobrej brytyjskiej szkole, ale to oznaczało lekcje na temat pierwszej i drugiej wojny światowej czy Holokaustu. Hołomodor – potworny głód na Ukrainie, spowodowany wyniszczającą, grabieżczą polityką Stalina? Kilka milionów ofiar? Nagle zdałem sobie sprawę, że ten straszny epizod dziejów został niemal wykreślony ze świadomości świata. Podobnie jak Gareth Jones – dziennikarz, który jako jedyny to ludobójstwo opisał. Do lat 80. w ogóle jego nazwisko było zapomniane. A tak naprawdę dopiero teraz zaczyna wracać pamięć o nim.

Aktorzy mówią, że granie autentycznej postaci to duża odpowiedzialność.

Niektórzy wręcz uważają, że to ogranicza. Że nawet ekranizacja bestselleru daje więcej artystyc...

