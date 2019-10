Bez tanich chwytów

Reżyser Maciej Pieprzyca poleca w "Plusie Minusie".

Zazwyczaj czytam kilka książek naraz, ale z różnych gatunków, aby żaden z utworów mi się nie mieszał. Aktualnie jest to biografia „Ota Pavel. Pod powierzchnią". To opowieść o jednym z najlepszych czeskich pisarzy, a jednocześnie dziennikarzy sportowych, która była nominowana do tegorocznej Nagrody Nike. Autorem jest Aleksander Kaczorowski. Niezwykle interesująca opowieść o człowieku, którego dotyka choroba psychiczna. Ota Pavel to jeden z moich ulubionych czeskich autorów i każdy, kto chociaż odrobinę interesuje się literaturą tego kraju, musiał przeczytać jego „Śmierć pięknych saren" – przepiękny zbiór opowiadań. Postać Pavla jest intrygująca; to człowiek, który zmagał się z chorobą psychiczną, a na koniec zginął śmiercią samobójczą.









Z prozy czytam tom opowiadań czeskiego, nieżyjącego już autora Jana Balabána „Wakacje / Możliwe, że odchodzimy". W ojczyźnie był cenionym, nagradzanym pisarzem. Jego proza jest bezpośrednia i chwy...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta specjalna: eprenumerata Rzeczpospolitej tylko teraz dodatkowy kwartał GRATIS! E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści w serwisie www.rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ