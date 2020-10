Robert Mazurek: Festiwalowa pieśń

Rzadko piszę o winach z supermarketów, kajam się. Zwykle nie robię tam zakupów, ale z kronikarskiego obowiązku trzeba odnotować Festiwal Win w Auchan, który trwa do poniedziałku. Niektórych z opisywanych przeze mnie win pewnie nie znajdziecie, ale warto spytać obsługę – obiecywali, że dostarczą.

Po co tam iść? Jest co najmniej kilkanaście dobrych win z całej Europy, Ameryki Południowej i Afryki, od Maroka po RPA. Moja osoba uznała, że skoro Auchan, to poszukajmy tam ich rodzimych, francuskich win. I zacznijmy od hitu z Alzacji, bo za 45 zł (jak wszystkie ceny, bez grosza) dostajemy świetnego rieslinga. Armand Alsace Grand Cru Riesling Ollwiller 2018 to wino świeże, ładnie mineralne, a wyczuwalny cukier resztkowy uwydatnia smak owoców. Brać i pytać o więcej. Inny Alzatczyk, Arthur Metz Riesling 2018 (32 zł), jest miły, sympatyczny, ma wszystko jak trzeba. Jeśli mało nam win białych, to kłania się Sainte Croix Ventoux Blanc 2019 z bezpretensjonalnym kupażem za 24 zł. Oczywiście wszyscy kochamy Pouilly-Fuissé, kuzyna – niezbyt dalekiego zresztą, bo co to jest te 200 km – chablis. I to chardonnay z Domaine Sangouard-Guy 2019 też byśmy pokochali, ale za 90 zł chyba oczekujemy czegoś więcej.









Wina czerwone rozpocznijmy od kategorii ...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta specjalna: Tylko teraz e-prenumerata Rzeczpospolitej 2 kwartały w cenie 1 E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ