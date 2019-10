Kobiety też chcą grać w NBA

Fani koszykówki znają serię „NBA 2k" doskonale. Ten cykl realistycznych symulatorów sportowych towarzyszy im od lat i co roku wydaje się lepszy. Stopniowo coraz bardziej dopracowany, odrobinę ładniejszy, minimalnie bardziej wciągający. Nie inaczej jest i tym razem, choć nie obyło się bez kontrowersji.

Program zaprasza na parkiety najlepszej ligi koszykówki na świecie i pozwala pokierować dowolną drużyną wraz z prawdziwym składem, logiem i innymi detalami. Już to stanowi dla wielu graczy atrakcję trudną do przecenienia. Tymczasem „NBA 2k20" oferuje znacznie więcej. Każdemu meczowi towarzyszy niezwykła atmosfera, którą potęgują dopracowane animacje i doskonała praca kamery. Niektórzy zawodnicy wyglądają tak samo jak w telewizyjnych relacjach, inni są zaledwie podobni, ale i tak wrażenie autentyzmu jest olbrzymie.









Zatem – raj dla fana i szansa na doprowadzenie ukochanego zespołu do mistrzostwa. Zadanie okazuje się jednak trudne. „NBA 2k20" zaskakuje olbrzymią liczbą podań i rzutów oraz sporą liczbą technik niezbędnych do odniesienia sukcesu. Do tego dochodzi jeszcze właściwe wyczucie chwili. Czasami wystarczy spóźnić się o ułamek sekundy, by stracić piłkę, a w konsekwencji – ważne punkty.

Autorzy gry postanowili w tym roku zrobić...

