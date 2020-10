Andrzej Sośnierz: To nie jest groźna epidemia, jak się wydaje

Respiratory i tak mieliśmy, a te, które dokupiono, leżą gdzieś w magazynach, bo w takiej liczbie nie były nam potrzebne. Zamiast kupować respiratory, trzeba było kupić urządzenia do testowania - mówi Andrzej Sośnierz, poseł PiS (z Porozumienia), były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Plus Minus: Od miesięcy krytykuje pan działania własnego rządu w walce z Covid-19. Nikt jeszcze nie groził panu wyrzuceniem z partii?

Za co mieliby mnie wyrzucić? Za to, że mówię prawdę? Co najwyżej ktoś może spytać, po co mówię to, co mówię.

No właśnie, po co?

Ponieważ jestem lekarzem i wiem, że może być inaczej. Bo jestem Polakiem i troszczę się o naród. Tak mi się górnolotnie powiedziało, ale naprawdę martwię się o naszą gospodarkę i o to, jak my to wszystko zniesiemy. Miałem ciągle nadzieję, że ktoś w rządzie mnie posłucha. Nie ma w tej chwili ważniejszej rzeczy z punktu widzenia gospodarczego, społecznego i zdrowotnego niż walka z pandemią.

Czego się pan obawia?

Przede wszystkim tego, że epidemia wymknie się spod kontroli. W wielu krajach na świecie doszło do drugiej fali pandemii, ale nie w Polsce. My ciągle zmagamy się z tą pierwszą falą, bo nigdy nie wygasiliśmy pandemii do poziomu, przy którym moglibyśmy mówić, że wirus jest po...

