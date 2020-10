Przewodnik po akcji „Wisła” materiały prasowe

Andrzej Brzeziecki

Była czwarta rano 17 czerwca 1947 r. Sotnia Michajła Dudy „Hromenki" – wcześniej podoficera w batalionie „Nachitgall" – wyruszyła w drogę. Bojowników Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) czekał długi marsz i wcale nie mieli pewności, czy dotrą do celu. Chcieli się przedostać z Pogórza Przemyskiego do Bawarii. W tym celu musieli przejść granicę polsko-czechosłowacką, potem dostać się do Austrii i wreszcie do amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Marsz trwał ponad dwa miesiące – naznaczony był potyczkami z polskimi i czechosłowackimi siłami, które ruszyły za sotnią w pościg. „Hromenko" jednak potrafił się wydostawać z pułapek, a z potyczek wychodził zwycięsko, tracąc przy tym niewielu ludzi. W nocy z 9 na 10 września sotnia dotarła do celu.