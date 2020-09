Jan Maciejewski: Z wariatami się nie gada

To była coś więcej niż dziwactwo. Owładnęła nim pasja przetrwania. Jedynymi, którzy mieli prawo go widywać, było czterech, czuwających przy nim na zmianę lekarzy. 20 lat kwarantanny. Sam pewnie do końca nie wiedział, czym boi się zarazić, ludźmi czy życiem, co za różnica. Jedno i drugie podobnie niebezpieczne.

Istoty trzeba zawsze szukać w przesadzie. Statystyczna średnia to tylko cień odbity od głównego bohatera. Nawet jeśli leży on jak Howard Hughes na podłodze swojego apartamentu, wychudzony, zarośnięty, z gałęziami paznokci wyrastającymi z dłoni. Tyle waży nagie życie. Dokładnie tak wygląda spuszczony z łańcucha instynkt samozachowawczy. Howardzie, czy spodziewałbyś się, że kiedyś cały świat znajdzie się w cieniu twojej obsesji?

Można się też ukryć inaczej. Jak Ojcowie Pustyni i Michel de Montaigne, Henry Thoreau i Sándor Márai. Przedziwna sztafeta samotników. Z Hughesem sprawa jest prosta, chciał zachować swoją biologiczną substancję. Ale oni? Co próbowali przechować, że chowali się w swoich wieżach, grotach i pustkowiach? Ojcowie – asceci i mistrzowie samoświadomości w czasach wybuchu barbarzyństwa. Montaigne – ojciec wolnomyślicielstwa w epoce wojen religijnych. Thoreau – poszukiwacz jedności z naturą w przededniu wielkiego skoku cywilizacji przemysłowej. Márai – duchowy patrycjusz w beznadziei masowego społeczeństwa. Zawsze przeciwko, więc i zawsze samotni. Ale tak nie do końca. Przecież pisali, więc musieli prowadzić jakąś rozmowę. Język, w przeciwieństwie do człowieka, nie ma się gdzie ukryć, istnieje tylko w ruchu. Wiecznie narażony na zakażenie głupotą i pustką. Nie ma innej możliwości niż ta, że mówili ze sobą nawzajem. Miłośnicy wszystkiego, czego zabrakło w tragikomicznej kwarantannie Hughesa. Wszystkiego, do czego nagi fakt istnienia jest tylko pretekstem.