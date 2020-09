Bogusław Chrabota: Od Fawkesa do Anonymousa. Elżbietański nieudacznik i haktywiści

Był rok 1605, ze śmiercią Elżbiety I bezpowrotnie minęła epoka Tudorów, a na tronie Anglii zasiadł protestant Jakub I. Nie podobało się to oczywiście silnym wciąż katolikom, którzy na potęgę spiskowali przeciw nowemu królowi. Jeden ze spisków zawiązano na rzecz osadzenia na tronie jego córki, trzeciej w kolejce do tronu królewny Elżbiety Stuart. By plan mógł się powieść, należało wcześniej wyeliminować, najlepiej fizycznie, jej ojca. Fawkes dołączył do spiskowców i zdobył ich szacunek pomysłem, by króla zamordować w czasie sesji parlamentu. W tym celu zakupiono kilkadziesiąt beczek z prochem, zniesiono do sekretnej piwniczki pod gmachem parlamentu i przygotowano do odpalenia.

Jak to często bywa ze spiskami, sprawę jednak wykryto. Ktoś ostrzegł jednego z katolickich członków Izby Lordów, ten zawiadomił króla, piwnice pod parlamentem sprawdzono, na dodatek niemal na gorącym uczynku pojmano Fawkesa, który buńczucznie zdradził swoje intencje. Spisek więc się nie powiódł. Jego członków pojmano, powieszono, następnie publicznie wypatroszono, a ich ciała poćwiartowano i wysłano w cztery strony świata, by wystraszyć potencjalnych następców. Wymęczony długimi torturami Fawkes doczekał podobnego losu, ale już po śmierci, bo, wstępując na szafot, skoczył z niego, skręcił kark i oddał ducha przed symboliczną egzekucją.

Musi zastanawiać, co było takiego w Fawkesie, że to jego uśmiechnięte oblicze stało się symbolem Anonymousa? Współcześni opisują go jako człowieka „przyjemnego w obyciu, o wesołym usposobieniu, przeciwnego kłótniom i sporom (...) lojalnego wobec przyjaciół". Pisarka Antonia Fraser dodaje: „był wysokim, bardzo dobrze zbudowanym mężczyzną o gęstych rudobrązowych włosach, opadających – zgodnie z ówczesną modą – wąsach i krzaczastej, rudobrązowej brodzie" oraz „człowiekiem akcji (...) ku zdziwieniu wrogów – zarówno fizycznie wytrwałym, jak i potrafiącym inteligentnie argumentować swoje zdanie". Na przyjaciołach wrażenie robiło ponoć połączenie jego profesjonalizmu z pobożnością.

Tyle że historia nieco tym budującym opiniom o zamachowcu przeczy. Fawkes nie tylko nie wysadził w powietrze parlamentu i dał się w idiotyczny sposób złapać, ale jeszcze niemal w pierwszych zdaniach wyjawił śledczym swoje intencje, a potrzeba było ledwie trzech dni, by – co prawda po torturach – wyjawić nazwiska konspiratorów i zaprowadzić ich na szubienicę. Bohater? A może buńczuczny idiota i nieudacznik? Poznając w szczegółach historię jego życia, trudno mieć w tej kwestii jakieś większe wątpliwości.