Ciekawe czasy dla zwyrodnialców

Zaczyna się od wojny. I choć o walkach Amerykanów z Japończykami jest tylko jedna krótka sekwencja, to koszmar nie kończy się przez następne 130 minut filmu. Bo wbrew polskiemu tytułowi „Diabeł wcielony" – w oryginalnym ten diabeł jest po wsze czasy („The Devil All the Time"). W konsekwencji nie ma w filmie 37-letniego Antonia Camposa (twórca m.in. serialu „Punisher") żadnej postaci, która by nie była odrażająca.