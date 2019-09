Bogusław Chrabota: Zmienił się Berlin, zmieniły się Niemcy

Najbardziej bałem się Niemiec jesienią 1988 r., kiedy znalazłem się bez grosza przy duszy w Berlinie Zachodnim. I nie był to żaden strach konkretny, przed wojną czy jakimś realnym zagrożeniem. Myślę, że był to strach egzystencjalny, który wyzwalała – bardziej nawet od dotkliwej samotności – niesamowita atmosfera tego otoczonego kordonem miasta.

Łatwo było oddychać powietrzem wolności po tej stronie muru. Ale zarazem chwytał jakiś nagły dreszcz, ściskało w gardle, kiedy myślało się o tamtej. Często nocą łapałem się na tym, że wsłuchuję się w berlińską ciszę, by nie umknęły mi dobiegające ze wschodu strzały. Tak, tam strzela się do ludzi, którzy próbują sforsować mur. Ilu znowu zabito i czy ta maszynka do produkcji zła kiedyś się zatnie?

W Berlinie Zachodnim mieszkałem przy Kurfürstendamm, całkiem niedaleko od kościoła Pamięci, już w 1943 r. zamienionego przez alianckie bombowce w beznadziejną ruinę. Po wojnie, bodaj w latach 50., władze municypalne zastanawiały się, czy jej nie wyburzyć, ale ostatecznie została, z dobudowaną kaplicą, jako symbol pojednania. Spacerowałem czasem w jej stronę, mijając zaśmiecone trawniki, pełne puszek po piwie kosze, siedzącą w parkach dekadencką berlińską młodzież.

Tak, nigdy wcześniej ani nigdy później w życiu nie widziałem bardz...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta specjalna: eprenumerata Rzeczpospolitej tylko teraz dodatkowy kwartał GRATIS! E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści w serwisie www.rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ