Mińsk. Karnawał pod lufami karabinów

Rzeczywistość wzięła w niewolę nasze sny. Nie uciekniemy od nich. Śnią nam się koszmary, upiory, śmierć ludzi, których kochamy... Śniła mi się mgła, kryjąca Skwer Aleksandryjski koło Teatru Kupały. Dochodzę do fontanny (najstarszej w mieście!), a dalej – cisza, mleczna wata, chwiejne cienie stuletnich bujnych drzew. Nie wiem, jak się przedostać przez tę sieć, jak iść naprzód. Rozglądam się – i nie wiem już, jak wrócić. Jeszcze niedawno grała tu muzyka, ludzie siedzieli na ławkach i przy stolikach, pachniało lipami i kawą, w ziemi cichutko kiełkowały kasztany. Ptaki rozbryzgiwały dziobami strumienie fontanny...

Teraz do teatru nie można już wejść. Dzisiaj próbowałam. Czekałam pięć minut, aż milicjant skonsultuje moje nazwisko. Potem drzwi się otwarły i konwojent odprowadził mnie do działu literackiego, do mojego gabinetu, żebym zabrała to, czego potrzebowałam. W foyer stało kolejnych czterech milicjantów. Przesunęli naszą nową kanapę, żeby wygodniej im było oglądać telewizję. Bo co innego można robić w teatrze? Jestem niemal pewna, że ci ludzie to nie nasza dawna publiczność. W obecności obcych przestrzeń teatru skuliła się trwożnie. Stare duchy Teatru Kupały zaszyły się w szczelinach, między rekwizytami, wpełzły pod scenę. Niektóre wróciły z powrotem na obrazy w galerii portretów na drugim piętrze.

Budynek teatru, który skończył już 130 lat (projekt Karola Kozłowskiego!), to prawdziwa wyspa wolności w centrum Mińska. Zewsząd otoczony „dostojnymi" gmachami: Rezydencja Prezydenta, Dom Oficerów, Pałac Związków Zawodowych, Pałac Republiki. Jasne, że większość z nich jest oswojona i ocieplona przedsiębiorczością obywateli, ale jednak... Niedawno przy okazji jakiegoś wydarzenia (nie znoszę tego słowa!) w Pałacu Republiki teatr starannie otoczono stalowymi barierkami. Zaciśnięto jak w pętli z wyjątkiem głównego wejścia dla publiczności. Właśnie wtedy pomyślałam o „wyspie". A teraz niemal codziennie tuż pod teatrem odbywa się odprawa mundurowych przed wieczornym rozpędzaniem demonstracji. Więźniarki z flagą państwową (ostatni krzyk mody), niebieskie i szare busy z przyciemnianymi szybami, najrozmaitsze pojazdy wojskowe. Po tarasie teatralnej kawiarni Austeria Urszula przechadza się mnóstwo ludzi na czarno, w maskach na twarzy.

Jak artyści mieliby w takich dniach wychodzić na scenę?! Rozbawiać publiczność czy choćby wyciskać łzy z oczu?! Co za hipokryzja!

Artyści Teatru Kupały jako jedni z pierwszych publicznie wezwali do działania. „Zatrzymać przemoc na ulicach i w aresztach!", „Uwolnić więźniów!", „Przeprowadzić nowe wybory!". Bo w tej ciemności kryje się morze kłamstwa, podłości, chamstwa i bezkarności. W ostatnich dwudziestu latach wychowano całą hordę bezmyślnych wykonawców zbrodniczych rozkazów, prawdziwe „psy łańcuchowe" reżimu. Ale też – ilu zjawiło się przyzwoitych, niosących światełko nadziei ludzi!

Pogrążony w mroku kraj rozświetla się od środka barwami swojego męczeńskiego symbolu historycznego – biało-czerwono-białej flagi. Białorusini to prawdziwi partyzanci. Niemal w co trzeciej rodzinie przechowywano w skrytce zakazaną przez władze flagę. Takiego piękna i barwnej świeżości nie widzieli na ulicach i placach nawet weterani ruchu narodowego. Teraz niemal każda ręka trzyma flagę. I to już nieodwracalne.