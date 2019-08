Robert Mazurek: Rewolucjoniści Kaczyńskiego demolują, wy konserwujecie

Z licznych żelaznych zasad dotyczących podróżowania jedna wydawała się niepodważalna – trzeba jeść tam, gdzie tubylcy, oni wiedzą, gdzie dobrze karmią i nie zdzierają. Kierując się tą zasadą, zjadłem w tym roku dwie najgorsze pizze na świecie.

Tak, ten rekord był bity dwukrotnie. Najpierw w Kadyksie przyuważyliśmy niepozorną pizzerię, do której walą dzikie tłumy. To zakrawa na cud, by w Kadyksie zjeść podle, ale jednak cud się wydarzył – nie ma takiego GS-u, nie ma takiej smażalni, nie ma motelu obskurnego, w którym daliby gorszą pizzę. Absolutny rekord Europy. Poniżej dalsza część artykułu

Dlaczego Europy? Bo tydzień temu moja osoba jadła w Maputo, stolicy Mozambiku. Pizzerię „El Greco" – czujecie ten europejski powiew – reklamowano mnie jako najlepszą w mieście. Co ja gadam: w mieście, w kraju całym, a kraj to niemały! Zamówiłem, zjadłem, zatęskniłem za Kadyksem. To było przeżycie mistyczne. I jakkolwiek felietony me nazywają się „Mazurek na wynos", to na tym zakończę wątek podróżniczy. W zasadzie to można już napisać puentę, coś w stylu, że tłum nie zawsze ma rację, wszak miliardy much się mylą. Przynajmniej w doborze menu.

Mnie bowiem nie pizza, lecz przywiązanie do prawd pewnych zaintrygowało, taki naturalny konserwatyzm. O, to, to, konserwatyzm, nim się właśnie wszyscy ostatnio zajmują, czemu asumpt dał powrót do polityki tego, który właściwie nigdy z niej nie wyszedł, czyli Pawła Kowala. Zachwyt części mediów był rozbrajający – oto wraz z nim nadejdzie ta lepsza, normalna prawica, taka, która nożem i widelcem włada, tytuły ma i wstydu nie przyniesie. Mógłbym tu oczywiście napomknąć, że w polityce funkcjonuje przyjaciółka Kowala, z którą zakładał ten PiS 2.0, Joanna Kluzik-Rostkowska, i postawić tezę, że Kowal skończy jak ona, ale naprawdę nie o niego mnie chodzi. On tylko uosabia tę towarzyszącą polskiej prawicy tęsknotę, to pragnienie, żeby się ucywilizowała. A ona, złośliwie, nic. Dzika i barbarzyńska.

Oto gdzieś na świecie – lamentują komentatorzy – jest mądry, szlachetny konserwatyzm, piękny nie tylko w formie (fulary, muchy, spinki u mankietów), ale i w treści. Mówi proszę, dziękuję, przepraszam – w wersji polskiej zwłaszcza to ostatnie – i tyle, nic więcej. Szlachetnie, nobliwie trwa. Konserwuje.

No i jest ten drugi, który przy konserwatywnej retoryce dokonuje zamachu na wartości i zasady. Ten łże-konserwatyzm to właściwie postępująca rewolucja, czyste horrendum. Ileż ja się ostatnio naczytałem kreślonych z konserwatywnej strony krytyk rewolucyjnego PiS-u! Notabene pobrzmiewa w nich klasowy absmak, że populiści wpuścili motłoch na salony, że na siłę elity wymieniają, że nie szanują. I wiecie co? Tak, jest w tym coś z prawdy, wymieniają i nie szanują. Tylko do kogo – ale bądźmy realistami, w polskich warunkach – mieliby z tą rewerencją podchodzić? Do elit biznesowych, które pierwszy milion musiały ukraść, no a skoro tak dobrze poszło, to i kilka kolejnych? Ja rozumiem, że oni teraz dzieci za potomków arystokracji wydają, ale to mają być ci książęta krwi? A może do elit uniwersyteckich, z ordynusem dyplomowanym prof. Sadurskim na czele?

Ale zostawmy ludzi, przejdźmy do idei. Nie ma nikogo, kto twierdziłby, że sądy funkcjonowały dobrze. Ba, kreślono nawet plany reformy, najdalej idące wyszły bodaj spod pióra prof. Rzeplińskiego. Spytałbym więc naszych konserwatystów bigosowych, choćby kolegów z łam, tak wychwalających swego czasu mądry umiar Bronisława Komorowskiego, spytałbym ich o jedno: czemu wasi patroni nic z tym nie zrobili? Mnie też nie podoba się pisowska delikatność słonia, nieskuteczna przy tym straszliwie, ale oni przynajmniej próbują, oni nie tylko zdiagnozowali problem, ale i przeszli do czynu, a wy? Gdzie wasz zapał, gdzie pomysły, jak naprawić sądy czy polską edukację?

Rewolucjoniści Kaczyńskiego demolują, wy konserwujecie. Bo wy wiecie, że tak gwałtownie nie można, że pośpiech wskazany jest tylko przy łapaniu pcheł i jedzeniu z jednej miski, że trzeba rozważnie. Poza tym wszystkiego naprawić się nie da, bądźmy realistami. OK, bądźcie, a mnie tylko Kelus w uszach dźwięczy. „Każdy taki bydlak pomylił się srogo/ Sądząc, że bezpiecznie iść wygodną drogą./ Tutaj warto zrobić historyczny przytyk/ Że co drugi folksdojcz był real-polityk". Ale spokojnie, to nie o was, to o jeżach.