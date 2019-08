Konrad Maj: Życie nie kończy się po dobranocce

Plus Minus: Dziecko jest towarem?

To nieładnie brzmi, gdy zdajemy sobie sprawę, czym jest handel żywym towarem.

Ale jego marketingowy potencjał jest ogromny.

Czasem można odnieść takie wrażenie, gdy dziecko jest angażowane do jakichś komercyjnych pomysłów rodziców. Tyle że gdy zakładamy taką analogię: dziecko – towar, to zakładamy też, że dziecko nic nie zyskuje i jest sprzedawane. Zapewne bardzo dyskusyjne są występy niemowląt w reklamach, ale trudno jest pokazywać np. pieluchy, nie pokazując ich użytkowników. Równie kontrowersyjne może być promowanie przez dzieci niezdrowych produktów: fast foodów, mocno słodzonych napojów, albo gier czy innych produktów dla dorosłych, jak kredyty czy samochody.

Tak też się zdarza.

Musimy zrozumieć finansową motywację rodziców, którzy zgłaszają swoje dzieci do agencji reklamowych – dzięki temu mają za co je kształcić czy zabierać na wakacje, a nawet zabezpieczyć przyszłość. Właściwie to możemy powiedzieć, że wszystko jest w jakiś sposób towarem. My też nim jesteśmy, sprzedając siebie każdego dnia.

A my będziemy sprzedawać ten wywiad.

Ten handel jest powszechny. Angażowanie w świat zawodowy dzieci nie kojarzy nam się zbyt dobrze, ale ja bym nie używał mocnych określeń, póki dziecku nie dzieje się żadna krzywda. Nie można oczywiście przesadzać z angażowaniem dzieci w świat dorosłych, bo dzieciństwo rządzi się swoimi prawami. Dziecko musi się zająć własnym rozwojem i stopniowo wchodzić w przestrzeń, która jest zarezerwowana dla dorosłych. Dzieci mają na to czas. Źle, gdy dziecko jest namawiane do czegoś, czego w istocie nie chce zrobić, gdy może to przynieść w krótszej czy dłuższej perspektywie szkodę, i przy tym młody człowiek zupełnie nie rozumie, w czym bierze udział.

Dziecko w to wszystko wchodzi z ciekawości. Myśli, że to zabawa. Nie zna drugiej strony medalu.

I potem dzieci pokazują się w konkursach miss czy pokazach mody. To niepokojące.

Zwłaszcza gdy przefiltrujemy to przez doniesienia o kolejnych pedofilach.

Te konkursy podkreślają u dzieci praktycznie wyłącznie fizyczność, atrakcyjność, a nawet i seksualność. Uwypuklają te aspekty. Jestem temu przeciwny. Jeśli jednak dziecko gra jakiś epizod w reklamie, to wszystko zależy od tego, co reklamuje i czy ktoś przeprowadził z nim wcześniej odpowiednią rozmowę. Dziecko powinno rozumieć produkt, który promuje. Na pewno nie możemy tego zostawić tak, że mama i tata podejmują decyzję bez jego udziału. Może się przecież zdarzyć, że do końca życia będzie się kojarzyć z daną kampanią reklamową.

Taką reklamę można potraktować jako szkolenie z wystąpień publicznych. Dziecko nabywa też pewnych kompetencji.

To dla wielu dziecięcych aktorów przygoda i wspomnienia na całe życie, ponadto granie w filmach wymaga m.in. samodyscypliny i kontroli emocji, a także ćwiczy wymowę i pamięć. To zatem możliwość rozwoju wielu umiejętności. Trochę tak, jak ze sprzątaniem. Jeśli nauczymy się tego jako dzieci, to potem jest nam łatwiej – ktoś, kto od dziecka występuje na scenie, nie będzie miał problemu z wystąpieniami publicznymi w przyszłości. W końcu mamy w Polsce wiele karier, które rozpoczęły się od wczesnego dzieciństwa. Wszyscy chyba pamiętają film „O dwóch takich, co ukradli księżyc" z braćmi Kaczyńskimi.

W ramach symetryzmu przypomnę, że Barbara Nowacka była w „5-10-15", a Rafał Trzaskowski w serialu „Nasze podwórko".

Cała masa polityków czy ludzi mediów zaczynała od takich występów, czasem małych epizodów. Filip Łobodziński jest tego dobrym przykładem. Trzeba by sprawdzić, co z tymi chłopakami, którzy występowali w „Akademii Pana Kleksa" – kto obecnie żałuje tego występu, a kto nie.

Piotr Michalak pracuje w Polsacie i jest reporterem „Wydarzeń", a Adam Proboszcz komentatorem sportowym.

To pokazuje, że występ w filmie, programie czy reklamie w dzieciństwie jest często przepustką do kariery i raczej nikt specjalnie nie ucierpiał w tych występach, choć nie zawsze gwarantuje to sukces w życiu dorosłym. Macaulay Culkin, który zagrał tytułową rolę w filmie „Kevin sam w domu", w życiu dorosłym zbyt wiele nie osiągnął, a do końca życia będzie jednak kojarzony z tą jedną rolą. Kto wie, jak potoczyłoby się jego życie, gdyby nie występ w tej komedii.

Dzieci, które szybko wchodzą do telewizji czy na scenę, kojarzą się nam z karierą Michaela Jacksona czy traumami Britney Spears.

Powszechnie wiadomo, jak wielkim wysiłkiem był okupiony sukces The Jackson 5, z uwagi na apodyktyczność Joe Jacksona, ojca młodych muzyków. Wielu biografów Michaela Jacksona pisało, że to właśnie on odpowiada za problemy z jego adaptacją do rzeczywistości. Widać, jak wiele zależy od kogoś, kto opiekuje się i prowadzi młodą gwiazdę. Każde dziecko może inaczej reagować na błysk fleszy i kamerę. Nie jest łatwo przewidzieć, w jaki sposób wpłynie to na jego osobowość. Zagrożeń jest kilka, np. trudności w relacjach z rówieśnikami, niechęć do nauki, kłopoty z samooceną, przedwczesne wejście w świat dorosłych. Ponadto występ w scenach, które dziecko ośmiesza, ukazuje np. jako nieudaczne, naiwne czy wyniosłe, może narazić je na ostracyzm w szkole. Warto zatem, aby było pod kontrolą psychologa.

Dzieci występują w reklamach, by sprzedać coś innym dzieciom.

Rynek się specjalizuje. Specjaliści od marketingu wiedzą, że do dzieci trzeba przemówić innym obrazem i komunikatem. Zatem rzeczywiście bywa tak, że to dzieci reklamują coś innymi dzieciom.

Ale czy reklama skierowana wprost do dzieci jest etyczna? Bo jak ktoś naciągnie dorosłego na garnki, to możemy winić kupującego za głupotę, ale przecież nie możemy przykładać takiej miary do dzieci.

Nie ma niestety jednego aktu prawnego regulującego kwestie występu dzieci w reklamie. Musimy liczyć na zdrowy rozsądek i trzymanie się ogólnych zasad etyki przez firmy. Na szczęście w Polsce główne koncerny medialne wypracowały w tej kwestii zasady i podpisały kilka lat temu porozumienie. Zawsze interweniować może Rada Etyki Mediów czy rzecznik praw dziecka. Nie używałbym też słowa „manipulacja". Reklama to narzędzie wpływu na nas, abyśmy dany produkt czy usługę kupili. Manipulacja jest wtedy, gdy w przekazie reklamowym zaszyte są pewne tricki, które mają na celu przekonanie nas do czegoś, co prawdą nie jest. Reklama istniała od zarania dziejów. Zachwalanie swojego produktu nie jest niczym złym. Aczkolwiek dziecko jako odbiorca nie bierze pod uwagę wielu aspektów danego produktu: jego ceny, jakości, przydatności, potencjalnej szkodliwości itd. Być może z tego punktu widzenia reklamy powinny być kierowane wyłącznie do rodziców, ale trudno to uregulować i rozstrzygać, zwłaszcza gdy dzieci i rodzice często razem siedzą przed telewizorem.

Rynek jest brutalny.

To prawda. Dziecko po obejrzeniu czegoś w telewizji może zacząć szantażować rodziców, zrobić scenę w markecie, że czegoś chce. W internecie jest już totalna wolność i swoboda, więc dziecko może się tam natknąć na przeróżne reklamy bez kontroli rodziców. Algorytmy profilują mu reklamy o specjalnie dedykowanych treściach.

A dzieci chcą więcej i mogą więcej, bo gdzieś po drodze powiększyła się ich podmiotowość.

Upodmiotawianie dzieci to zdecydowanie pozytywne zjawisko, dobrze byłoby jednak, aby wychodziło ono poza świat reklamy i oddziaływań marketingowych.

Za PRL dziecko było dodatkiem do rodziców, a teraz wiemy już, że ma swoje prawa, ale też potrzeby.

Sam pamiętam, że dziecko miało taką funkcję w domu: zmyj naczynia, wynieś śmieci, wyjdź z psem, a potem pójdziemy sobie wszyscy na lody. Jak wrócimy, to zaczną się sprawy rodziców, a dzieci pozostaną w swoich pokojach. Te światy były mocno oddzielone.

Dziecko ma swój udział w decyzjach całej rodziny.

Teraz dzieci są znacznie mocniej włączone w proces autokreacji i mają większy wpływ na cały system rodzinny. Kiedyś często słyszało się zwrot: „jak będziesz miał swój dom, to będziesz decydować".

A przecież to był dom tego dziecka.

No właśnie. Tego się każdy trochę nasłuchał z mojego pokolenia. W PRL popularne były powiedzonka, które teraz raczej się już nie zdarzają: „dzieci i ryby głosu nie mają", czy mniej ładne: „co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie". Pamiętam też moje czerwone dłonie, jak przychodziłem ze szkoły. Wtedy można tam było oberwać od nauczyciela linijką po rękach. Dziś absolutnie to potępiamy. Dzieciom trzeba tłumaczyć, a nie „dawać po łapach".

Nauczyciele budzili wtedy respekt.

Ktoś zapyta: i co złego, że ktoś dostał po rękach? No dla jednych coś złego, a dla innych nie. W całym systemie respekt był budowany na strachu, ale we współczesnej szkole bardziej chodzi o wzajemny szacunek, poszanowanie dla autonomii i indywidualizmu dziecka. A to wymaga dialogu, wyjaśnienia różnic i nieporozumień. Dziś podmiotowość dzieci jest większa, a świat dzieci i dorosłych się wymieszał. Dziecko ma też więcej okazji, by poznawać rzeczywistość na wyższym poziomie. Małe dzieci latają dziś samolotami, jeżdżą po świecie i poznają inne kultury. W dodatku mają swoje, bardzo bogate w treści, media.

I inne dzieci, które występują na YouTubie.

Za moich dziecięcych czasów życie sprowadzało się do zasady, że świat kończył się po dobranocce. Był jakiś „Teleranek" i kino familijne w weekend, ale generalnie telewizja była w dużym stopniu dla dorosłych.

Teraz jest kilka kanałów telewizyjnych, setki youtuberów i sprofilowany marketing, który coraz bardziej się rozwija.

Co chwila pojawiają się nowe atrakcje. Kiedyś to były lody, kino, plac zabaw i zoo od czasu do czasu. Teraz każde duże miasto ma stronę internetową, na której można znaleźć atrakcje dla dzieci organizowane w danym dniu. A zabawki? Kiedyś były naprawdę bardzo ograniczone.

Były toporne. Ale jak dostałem wymarzoną koparkę, to się nią bawiłem przez pół roku, a teraz dzieci są zalewane pomysłami na zabawki, z których nie potrafią się już tak cieszyć.

Jest cała linia produktów, które wymagają od dzieci zaangażowania. Można z nimi przeprowadzać eksperymenty i doświadczenia. Kiedyś nie było tylu zabawek z aspektem edukacyjnym. Znacznie rzadziej mówiło się o rozwoju i edukacji w zabawie.

Ale trzeba było do nich używać wyobraźni.

Pamiętam, że jako dziecko skonstruowałem sobie na potrzeby zabawy pistolecik z patyków. To dziś raczej się już w Polsce nie zdarza. Bo nie ma takiej potrzeby, rynek jest zalany różnymi tanimi gadżetami tego typu.

Samo spędzanie czasu na trzepaku też było wyzwaniem dla wyobraźni.

Musieliśmy sobie wytwarzać kolorowy świat. Dziś rodzic musi być jedynie selekcjonerem tego, co dociera do dziecka. W miejscu, gdzie jest coś wartościowego, można się też natknąć na patologie. Tak działa internet. Niestety, część rodziców nie ma w ogóle świadomości, że istnieją tam takie rzeczy, jak np. patostreaming. Część nie widzi też problemu w używaniu mediów społecznościowych, takich jak Instagram, a tutaj, jak wynika z badań, zagrożeń jest cała masa: stałe oglądanie i komentowanie zdjęć, porównywanie się z innymi powoduje coraz więcej przypadków problemów z samooceną, zaburzeń nastroju, a nawet depresji.

Jesteśmy światowym liderem, jeśli chodzi o patostreaming.

Ludzie zarabiają pieniądze na ekstremalnej patologii, a dzieci z jakiegoś powodu to angażuje. Nie można mieć jednak do nich o to pretensji, bo to dzieci. Jako maluch też brałem udział w kilku rzeczach, których się wstydzę, i kilka żab, mrówek i innych owadów przeze mnie zginęło, ale nikt na tym nie zarabiał pieniędzy. Kiedyś eksperymentowaliśmy z brutalnymi zachowaniami gdzieś na łące, a teraz tę brutalność chcemy oglądać na monitorze. Ludzie są ciekawi tego, co jest zakazane. Być może część z tych dzieci, które oglądają patostreaming, ma w domu surowe zasady, których musi przestrzegać, a zatem pragnie zobaczyć czasem inny świat. Grzecznie, miło i spokojnie jest kompensowane tym, co brutalne, wulgarne, ohydne. Problem w tym, że te treści mogą wywoływać fałszywe przekonanie, że w istocie takie normy są akceptowalne.

A dzieci w polityce?

Ocieplają wizerunek. Nawet bez specjalnych badań, chociaż są i takie, wiemy, że dzieci wywołują uśmiech na twarzy. Widok bobasa zawsze wprawia nas w dobry nastrój. Mamy taki mechanizm ewolucyjny, że dzieci są obdarzane sympatią i traktowane jako niewinne i wymagające wsparcia. Ten pozytywny afekt, na zasadzie klasycznego warunkowania, ma się przelewać na produkty czy polityków.

Dyktatorzy uwielbiali zdjęcia z dziećmi.

Chodzi o tę niewinność.

Jak się dziecko na zdjęciu uśmiecha, to znaczy, że ten dyktator nie może być taki zły.

Jeśli ktoś jest w dobrej relacji z dziećmi, to znaczy, że jest empatyczny. Jest pewnie dobrotliwym wychowawcą. Ile energii włożono w to, by Stalin był postrzegany jako rubaszny wujaszek z wąsem. Propaganda radziecka często przedstawiała go z maluchami. Przy takiej wizji ludziom trudniej jest uwierzyć w jego masowe morderstwa i tyranię. Dzieci to najłatwiejszy sposób na ocieplenie wizerunku osób uznawanych za zimne i wyrachowane. Wystarczy iść na spotkanie do pobliskiego przedszkola. Informacja o ataku na World Trade Centre dotarła do prezydenta George'a W. Busha, gdy... czytał dzieciom bajkę w przedszkolu. To pewien paradoks, że pojechał tam, żeby pokazać, że nie jest jakimś teksańskim wojownikiem, a akurat nadszedł moment, gdy społeczeństwo oczekiwało męża stanu, a nie łagodnego animatora przedszkolaków. Oczywiście potem wszedł w rolę społecznie oczekiwaną.

Filmik z Trumpem i płaczącym dzieckiem był dość wymowny. Promowali go przeciwnicy prezydenta.

Oni czekają na takie momenty. Dziecko nie zawsze musi być radosne na widok polityka, nie zna go, może wyczuwać intuicyjnie fałszywe zachowanie. Dzieci nie są dyplomatami, są szczere, nie czują respektu ani potrzeby jakiegoś specjalnego traktowania przywódców. Często dzieci polityków stanowią dla nich spore obciążenie wizerunkowe. Generalnie, jeśli używamy określenia, że „dziecko jest towarem", to musimy pamiętać, że ten towar nie leży sobie grzecznie na półce, może też niczym jogurt z niej nagle spaść i zachlapać wszystkich wokół.

—rozmawiał Piotr Witwicki, dziennikarz polsatnews.pl

Dr Konrad Maj jest kierownikiem Centrum Innowacji na Uniwersytecie SWPS