Orbanistan czyli węgierski półfeudalny kapitalizm państwowy

Sennie jednak nie jest, bo po krótkiej przerwie rząd uruchomił właśnie kolejną akcję plakatową znowu wymierzoną w nękającą go Brukselę, którą już w poprzedniej kampanii proponował „zatrzymać". Przy tej okazji raz jeszcze dostaje się wywodzącemu się stąd „przeklęcie bogatemu spekulantowi" George'owi Sorosowi, a nawet byłemu premierowi Ferencowi Gyurcsány'emu, gdyż rządowej propagandzie udało się wtłoczyć do węgierskich głów przekonanie, że okres władzy koalicji socjalistów i liberałów (2002–2008) to lata politycznego zamętu, niepewności, złodziejstwa, korupcji i gospodarczego krachu.

Teraz Sorosa i jego Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego na Węgrzech już nie ma (zostały jeszcze niektóre budynki z logo), ale on sam wraca na sponsorowanych przez rząd plakatach jako wróg publiczny, podobnie jak były premier Gyurcsány. A to dlatego, że jeśli ten pierwszy może finansować Brukselę, to tym bardziej węgierską opozycję, która w grudniu 2020 roku wreszcie poszła po rozum do głowy, wyciągając wnioski z przygotowanej przez Fidesz ordynacji wyborczej i się zjednoczyła. Prawybory, które wyłonią kontrkandydata dla Viktora Orbána w przyszłorocznych wyborach, jeszcze przed nami, ale najważniejsi liderzy z tych sześciu partii to mer Budapesztu Gergely Karácsony oraz małżonka Gyurcsánya, Klára Dobrev, na tyle wygodna dla rządowej propagandy, że jest wnuczką członka Biura Politycznego epoki komunisty Jánosa Kádára, bo oczywiście będzie można rozegrać ten wątek w kampanii. Dlatego największe szanse, by stać się liderem zjednoczonej opozycji, daje się merowi stolicy.

Jeszcze gorzej jest z tą mityczną już Brukselą. Najpopularniejszy plakat z nowej serii pyta: „Czy denerwuje was Bruksela?". Równolegle wszyscy Węgrzy właśnie otrzymali do swoich domów kolejny, tym razem złożony aż z 14 pytań, kwestionariusz, gdzie mają się wypowiedzieć m.in. na temat rodziny i wychowywania dzieci. Ta kwestia stała się kolejnym frontem walki Węgier z Unią Europejską, naturalnie – za podszeptem propagandy na sznurku Sorosa, finansowanej za jego pieniądze. Co ciekawe, w trakcie poprzedniej kampanii pod hasłem „Stop Soros" przedstawiano podobizny najważniejszych opozycjonistów w kraju jako marionetek sterowanych nitkami przez tego miliardera.

Ta metoda Orbána jest sprawdzona i dobrze znana: należy wskazać przeciwników i wrogów, a następnie rozgniatać ich w mediach i na billboardach. Lud bowiem uwielbia igrzyska. Od lat już trwa podnoszenie do mitycznych rozmiarów brukselskich biurokratów, porównywanych do „komunistycznych zombie", którzy chcą Węgry skolonizować i podporządkować. A ta ekipa doszła przecież kiedyś do władzy nie tylko na mocy „rewolucji przy wyborczych urnach", ale też pod hasłami prowadzonej przez lata „walki o wolność" (szabadságharc), tak naprawdę nieprzerwanej do dziś.

Co krok słychać o Koronie św. Stefana, symbolu narodowej potęgi Węgier, na przykład w wypowiedzi szefa dyplomacji Pétera Szijjártó, który otrzymując w Belgradzie tamtejsze wysokie odznaczenie, zdobył się na znamienną uwagę: „Dopuściliśmy do rozbicia Korony św. Stefana, nie dopuścimy, by Bałkany Zachodnie też były rozbite i znalazły się na marginesie".

Teraz z tejże propagandy można usłyszeć coś odwrotnego: same sukcesy, a wszystko pod egidą hasła „Węgry robią to najlepiej", całkowicie w duchu trumpowskiego „America First". Węgrzy są najlepsi i najwspanialsi, a przykładowo ulokowani w tej raczej wrogiej, a na pewno drogiej strefie euro Słowacy, to przecież naród – jak mówi dowcip – „jak Czesi, tylko mówiący po węgiersku".

Fidesz, czyli Partia Obywatelska (nadal z nazwy), dziś uwłaszczona i uwłaszczająca się, w szeregach której „jeden mówi, a reszta stoi i klaszcze", jak to obrazowo ujął Péter Tölgyessy, kiedyś liberał, potem poseł z ramienia Fideszu, a od lat bodaj najbardziej przenikliwy analityk węgierskiej sceny politycznej. On z kolei definiuje obecną węgierską rzeczywistość jako „ludowo-prawną demokrację plebejską" (népjogi plebejus demokrácia), odwołując się do często stosowanych przez rząd „konsultacji narodowych", jak te obecne, które mają trwać do 25 sierpnia 2021 r. Podobne przeprowadzano w latach 2011, 2012, 2015, 2017 i 2018, a z kolei w ramach kampanii antymigracyjnej w rozsyłanych obywatelom kwestionariuszach, a potem na sponsorowanych przez rząd plakatach stawiano pytania, czy ci, którzy przyjdą, będą szanowali obowiązujące na Węgrzech prawa i tradycje, a przede wszystkim, czy nie zabiorą krajanom miejsc pracy. Podszeptywano obywatelom: Uważajcie, migranci zakradli się już do waszych spiżarni...

Z tej obszernej analizy, podobnie jak różnych innych, wynika jednoznacznie, że na linii Budapeszt–Bruksela doszło do zderzenia odmiennych systemów wartości, a kryzys ma charakter aksjologiczny. Co proponuje Bruksela, na ogół wiemy, chociażby z kanonu tzw. kryteriów kopenhaskich, który musieliśmy przyjąć przed akcesją do UE, a teraz je, również w Warszawie, podważamy.

Już od książek dziennikarki śledczej Krisztiny Ferenczi, zmarłej w 2015 r., wiadomo, że interesy tej ekipy były i są podejrzane, począwszy od samego premiera i jego najbliższej rodziny: ojca, żony, zięcia i najstarszej córki czy emblematycznego już sołtysa wioski w Felcsút, w której Orbán się wychował, dziś jednego z najbogatszych Węgrów, Lőrincza Mészárosa. To o nim poszła właśnie plotka, że na swój ślub z telewizyjną gwiazdą zaprosił nawet Jennifer Lopez. Pogłosce zaprzeczono, ale nie zaprzeczono zdjęciom pobliskiej Felcsút miejscowości Hatvanpuszta, wykonanym z drona, na których widać arystokratyczną siedzibę rozmieszczoną na kilkunastu hektarach i w kilku budynkach, odrestaurowaną za gigantyczne, trudne do oszacowania pieniądze. Sprawę ujawnił najpoczytniejszy tygodnik opozycyjny „HVG". Prace tam wykonały firmy ojca premiera, Győzö Orbána, oraz właśnie Mészárosa, zarazem magnata medialnego, który przejął kontrolę nad wszystkimi gazetami lokalnymi. Dziś, w sferze informacyjnej podają one tylko komunikaty agencji rządowej MTI lub powołują się na państwowe/rządowe radio i telewizję. Ich przekaz medialny jest jednolity, a przede wszystkim zgodny z wolą rządu. Dlatego o posiadłościach w Hatvanpuszta w rządowych mediach cicho, podobnie jak o Józsefie Szájerze, kiedyś jednym z ojców-założycieli Fideszu, a potem przez lata prawej ręce premiera Orbána w Brukseli, który w tejże Brukseli skończył, uciekając z orgii po rynnie, na dodatek z narkotykami w plecaku. Bo co jest niewygodne lub nieprzyjemne dla rządu, tego w mediach prorządowych nie ma.

A elity? Te można kupić, przestraszyć lub zignorować. I tak właśnie się postępuje. Do tego dodaje się oczywiście jeszcze inne zasady rządzące Fideszem (a tym samym całym krajem). Spróbujmy zestawić katalog najważniejszych, z zaznaczeniem, że nie wszystkie są otwarcie deklarowane, natomiast stosowane w praktyce: (1) Za każdą cenę bronimy swoich; (2) Rząd kieruje się wolą polityczną, a nie gospodarką, rynkiem czy zdaniem prawników, którzy do 2010 r. byli zdecydowanie zbyt silni w państwie; (3) Budujemy własną oligarchię i klasę posiadającą; (4) Stosujemy zasadę „zwycięzca bierze wszystko"; (5) Konsensus, tak mocno eksponowany w UE, to objaw słabości, a my proponujemy w zamian stałą konfrontację, bo lud musi znać wroga; (6) Mamy własny model i swoją politykę gospodarczą – etatystyczną, w ramach której centralizujemy i bierzemy wszystko pod swoją kontrolę, włącznie z mediami i systemem prawnym, nie mówiąc o oświacie, kulturze czy nauce, no i historii; (7) Proponujemy „politykę historyczną", a nade wszystko powrót do tradycji Korony św. Stefana oraz walczącego o jej odbudowę po klęsce Trianon admirała Miklósa Horthy'ego, rządzącego w latach 1920–1944. Innymi słowy stawiamy na piedestale „sprawy narodowe", włączając w to rozległą diasporę w krajach ościennych, gdzie z kolei definiuje się ten kurs jako „węgierski nacjonalizm"; (8) Postulujemy wartości chrześcijańskie i konserwatywne, odrzucamy nadmierny liberalizm, bowiem według głośnych słów premiera „przed 30 laty to my chcieliśmy iść do Europy, podczas gdy teraz to Europa przyjdzie do nas"; (9) Jesteśmy samorządni i samodzielni, budujemy – w ramach UE! – suwerenne, silne państwo z silnym wodzem.

Czas na Wschód

O tym wodzu tkwiącym w węgierskiej mentalności pisze wspomniany Tamás Sárközy, odwołujący się do eksperta nauk politycznych Pétera Tölgyessy'ego: „Węgrzy »kochają« narodowy kolektywizm, sterowany przez państwo narodowy kapitalizm, uwielbiają opiekującego się nimi odgórnie państwowego wujaszka. Wystarczy przywołać Horthy'ego, którego niczym króla po dziesięciu latach rządów w rocznicę urodzin witali wystrzałami z 24 dział, a jedną z dzielnic Budapesztu, Angyalföld, chcieli nazwać imieniem jego żony (Dzielnicą Magdaleny). Albo Kádára, który z niegdysiejszego rzeźnika zamienił się w ojca narodu i szefa partii, nie wspominając już o Franciszku Józefie, który przecież też zaczynał karierę od rozkazu zgładzenia przywódców węgierskiej rewolucji (1848 r.)".

Jaki stąd wniosek? Węgrzy, w przeciwieństwie do Polaków, nie są aż tak indywidualistyczni, marzą o troskliwym opiekunie, a potem przyzwyczajają się do niego. Są oznaki, że tak jest również z Viktorem Orbánem, szczególnie na prowincji oraz w rozproszonej węgierskiej diasporze, której przecież nadano podwójne obywatelstwo, a nawet prawa wyborcze (ponad 90 proc. jej przedstawicieli głosuje na Fidesz).

Tamás Sárközy powołuje się na pojęcie, które przyjęło się już w języku potocznym, chociaż wymawiane bywa po cichu: Orbánistan. Ten termin pojawił się po głośnych kiedyś słowach Orbána, który po przylocie do Kazachstanu stwierdził: No, tutaj wreszcie czuję się dobrze, jak w domu, a nie w tej okropnej Unii Europejskiej, gdzie bezustannie mnie nękają.

Tak oto, choć między wierszami, Węgrzy wracają do Azji, skąd ich korzenie. A Azja to oczywiście – ponownie – wódz. Jaki? Odpowiedź może podsunąć inna świeżo wydana książka, powszechnie dostępna i promowana. Jej autorem jest Gábor F. Fodor (ten F. przed nazwiskiem jest ważny, bo inna postać o tym nazwisku to jeden z ojców-założycieli Fideszu, a nawet kolega Viktora Orbána z tego samego pokoju akademika, obecnie na marginesie). Autor do niedawna był szefem rządowego think tanku, a raczej rządowej agencji PR-owej Századvég (Koniec stulecia), a ostatnio raz jeszcze awansował. Jego tom, zatytułowany „Az Orbán-szabály" („Zasada Orbána"), to nic innego jak cytatnik z wypowiedzi Orbána. Przypominałby słynną „Czerwoną książeczkę" Mao Zedonga, ale jest uzupełniony autorskim, erudycyjnym komentarzem (odwołania m.in. do Nietzschego, Hobbesa, Leo Straussa, a nawet Arystotelesa, Plutarcha i Biblii), no i przyprawiony mocnym hagiograficznym sosem.

Viktor Orbán jest tam chwalony na wszelkie możliwe sposoby. „Europa jest w kłopotach, a Orbán to ratunkowa armia, która idzie po to, by Europę odnowić". Jest w stanie to zrobić, bowiem „wszedł do klubu graczy wagi ciężkiej", takich jak („wprost niewiarygodny to zestaw"): Donald Trump, Władimir Putin, Xi Jinping, Beniamin Netanjahu, Shinzo Abe, kanclerz Merkel, prezydent Macron, brazylijski prezydent Bolsanaro czy włoski minister spraw wewnętrznych Salvini. Przy czym, by nie było wątpliwości, z Trumpem łączyły Orbána „przyjacielskie relacje" – i oczywiście szkoda, że się skończyły. Orbán jest skuteczny, szanowany i przyjmowany na światowych salonach, bowiem „rządzi się żelazną logiką", a na dodatek „zawsze idzie o kilka kroków przed innymi". Dlatego – kończy swój wywód Gábor F. Fodor – „tylko zjednoczone Węgry były w stanie dokonać wielkich rzeczy, czego dowodzą król święty Stefan, rewolucje 1848 i 1956 roku oraz Orbán". To są te „szczyty, na które Węgrzy weszli".

Tak piszą rządowi analitycy, a podobny triumfalny ton słychać na okrągło w mediach. Węgry mają wodza, dobrze wybierają, kwitną, „są pierwsze" i oczywiście „robią to najlepiej", a przy tym „nie będą kolonią", no i „idą na Wschód", bo tam, jak wiadomo, jest cywilizacja, „wiatr teraz wieje ze Wschodu" (wszystkie cytaty z Viktora Orbána). Kiedy, gdzie i jak się zatrzymają? Nie wiadomo. Być może po kilku jeszcze kadencjach, jak nieraz sugerował premier, a może zgodnie ze znaną formułą, że raz zdobytej władzy nie oddaje się nigdy.

Autor jest profesorem politologii, sinologiem, dyplomatą. W latach 1991–1998 przebywał na placówce dyplomatycznej na Węgrzech, a w latach 2003–2008 był ambasadorem RP w krajach azjatyckich. W latach 2016–2020 był dyrektorem Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W 2020 r. opublikował książkę „Węgierski syndrom Trianon" w wydawnictwie Dialog