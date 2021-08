Historia Kościoła jest kpiną z rozsądku i kalkulacji

Chrześcijaństwo przetrwa, ale jako sprawa prywatna. Będzie się można modlić w domu, lecz po przekroczeniu progu obowiązek stanowić będzie milczenie. Zapomnijcie o chrześcijańskiej kulturze, o prawie respektującym przesłanie Ewangelii. Ich epoka minęła bezpowrotnie jak czasy telefonów z klawiaturą.

Najpierw upokorzenie, potem ciągnąca się w czasie agonia i wreszcie śmierć. Na pierwszym planie kamień, jego imiennik. Skała, na której to wszystko miało się opierać. Leży sobie bezładnie, zaraz któryś z oprawców odkopnie ją na bok, żeby nie przeszkadzała. I tak mają sporo na głowie, bo skazaniec zażyczył sobie zawisnąć głową do dołu. Widzimy ich w chwili, gdy zadanie to wydaje się najtrudniejsze, niebezpiecznie igrające z prawami grawitacji. Nie wiadomo jeszcze, czy krzyż uda się postawić, czy może cała misterna konstrukcja runie i przygniecie skazańca, co byłoby równoznaczne z okazaniem mu łaski, skróceniem cierpień. Ale też szczytem upokorzenia – bo czy nawet umrzeć nie można zgodnie z planem i własnym życzeniem?

„Ukrzyżowanie św. Piotra" Caravaggia to kpina. Za model dla przywódcy apostołów posłużyli uliczni żebracy. Pierwszemu papieżowi nawet trudno współczuć, tak niemądrze i mało dostojnie wygląda. Już więcej empatii wy...

