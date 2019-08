Bez hitu na lato Weissburgunder Alto Adige 2016 24 zł Lidl.pl

Nie we wszystko wierzyć należy, tym bardziej internetom. Ale sprawdzić można. Tym razem w Lidlu krzyczą: „Wielka letnia wyprzedaż aż do 50 proc.". No więc nie taka wielka, raczej 10–20 proc. i czyszczenie magazynów, ale jak ktoś chce kilka złotych oszczędzić, to ma do poniedziałku czas. Przyjrzałem się ofercie i albo nieuważnie się przyglądałem, albo prawdziwych hitów nie ma. A co jest?